Arte y vino: El Museo de Morales de Toro desvela el ganador de su concurso nacional de pintura

El Museo del Vino de Pagos del Rey en Morales de Toro desvelará este domingo 12 de octubre el nombre del ganador de la I edición de su Concurso Nacional de Pintura, dotado con un premio de 2.000 euros.

El jurado hará público su fallo el domingo a las 10.00 horas en el Museo del Vino y, tras la entrega del premio, será inaugurada una exposición de las obras seleccionadas entre todas las participantes.

Con la convocatoria del certamen, el Museo del Vino ha pretendido fomentar la creatividad contemporánea en torno a la cultura vitivinícola y reforzar su papel como dinamizador del medio rural, además de unir dos mundos estrechamente ligados: el arte y el vino.

Tras la entrega del premio del concurso y la inauguración de la exposición, el Museo del Vino celebrará, el Día de la Vendimia de Pagos del Rey.

A partir de las 11.00 horas, los visitantes podrán asistir a la recepción de uva en la bodega, la de mayor capacidad de la Denominación de Origen Toro, seguir el proceso de despalillado y prensado y participar en el tradicional pisado del fruto.

Los participantes en el Día de la Vendimia también compartirán el tradicional almuerzo del vendimiador y disfrutarán de una visita al Museo, de una cata de vinos y de la actuación musical del grupo “Dos Caladas” en la terraza del recinto.