Amancio Moyano, pregonero de la Fiesta de la Vendimia de Toro: "El caballo de batalla del sector es la comercialización del vino"

¿Qué supone para usted pregonar la Fiesta de la Vendimia ?

Para mí es un orgullo poder participar y colaborar, como he hecho siempre, con todo lo relacionado con Toro y, sobre todo, con el vino de Toro.

¿Con el paso del tiempo la Vendimia se ha convertido en el buque insignia de las fiestas de Toro?

Desde el sector y desde fuera coincidimos en que cada vez son más los visitantes que vienen a Toro durante esta fiesta y eso es muy positivo para la ciudad en general y para el mundo del vino en particular porque, al final, cuando los visitantes vuelven a sus residencias son muy buenos embajadores para dar a conocer y contar las bondades de nuestros vinos. La mejor forma de conocer el vino de Toro es probarlo y la Fiesta de la Vendimia es una gran oportunidad y una gran acción promocional.

¿La Fiesta de la Vendimia también es un homenaje a los viticultores y los bodegueros de la zona?

La Fiesta de la Vendimia reconoce el trabajo de los viticultores que cuidan y cultivan sus viñedos y producen una uva de máxima calidad. No podemos olvidar que la materia prima es fundamental para que los bodegueros, enólogos y técnicos, con sus conocimientos, sean capaces de elaborar unos vinos que cada vez tienen mayor aceptación. Creo que esta es la línea que se debe seguir, aunque es el mercado el que pone las dificultades, no por la falta de calidad de los vinos, sino por la existencia de más vino del que se necesita en realidad.

¿Qué mensaje tiene previsto trasladar al sector con su pregón?

Intentaré animar tanto a viticultores como a bodegueros a que sigan trabajando en la línea de apostar por la calidad del producto sin perder la tipicidad que aporta la variedad Tinta de Toro y, si es posible, que consigan una rentabilidad, porque no siempre se logra. El caballo de batalla del sector sigue siendo la comercialización del vino porque, aunque la presente cosecha podría ser más corta en Toro y a nivel nacional, hay excedente de vino y los viticultores tienen dificultades para vender sus uvas de una forma rentable.

¿Los precios que se están pagando por las uvas en la presente campaña de vendimia pueden provocar que algunos viticultores opten por arrancar sus viñedos?

Si no cambia la tendencia actual se puede llegar al arranque de viñedos, entre otros motivos por el excedente de vino y porque a las bodegas también les cuesta comercializarlo. Como no cambie el panorama, desgraciadamente se van a arrancar viñedos y van a cerrar algunas bodegas en Toro y en otras zonas.

Ante el panorama actual que describe, ¿qué soluciones puede adoptar el sector en Toro?

Crecer e incrementar la comercialización en el mercado nacional es complicado, porque hay más producción de la que se necesita para el mercado actual y la salida es la exportación. Las medidas que se adopten desde los distintos organismos y administraciones deben seguir la línea de no aumentar la producción de uva, sino más bien al contrario ante una situación de excedente. Son decisiones complicadas, pero si no se toman las consecuencias van a ser el arranque de viñedos y que las bodegas que no vean viabilidad al negocio terminen por cerrar sus puertas.

¿Los aranceles anunciados por Donald Trump pueden frenar la exportación a un mercado tan importante para el vino de Toro como Estados Unidos?

Todo lo que sea incrementar el precio del vino está claro que dificulta la comercialización. Hay que esperar a ver cómo quedan de forma definitiva los aranceles porque sigue habiendo incertidumbre en el sector. Si al final se aplican esos aranceles será necesario absorberlos entre productores, importadores y distribuidores para que el vino llegue al consumidor a un precio similar al que está llegando actualmente.

¿Los vinos de Toro deben buscar nuevos mercados para incrementar la exportación?

Ya se está haciendo. Desde hace muchos años se está realizando un trabajo importante, tanto por parte del Consejo Regulador como de las propias bodegas.

¿Otra salida para el sector puede ser diversificar el consumo entre nuevos consumidores como los jóvenes?

Creo que no se está llegando lo suficiente a los jóvenes. Es complicado, aunque lo propio sería que haya un relevo generacional entre los consumidores. Las personas mayores, por temas de salud y otras circunstancias, lo normal es que vayan dejando el consumo de vino y de otros productos, y lo lógico es que se vayan incorporando los jóvenes, pero es complicado ver a jóvenes menores de 30 años consumiendo y disfrutando del vino. Por eso se intenta que los jóvenes conozcan los viñedos, las bodegas y todos los entresijos del vino para ver si de esa manera se animan a disfrutar de nuestros vinos.

¿Para lograr este objetivo hay que potenciar el enoturismo?

Cada vez se organizan más acciones por parte de las bodegas y de la Ruta del Vino y las animo a que sigan trabajando en esta línea.

En la actualidad trabaja como gerente de Covitoro, bodega que el pasado año celebró su 50 aniversario, ¿cree que este modelo de cooperativa debería expandirse en el sector?

El problema es el exceso de producto existente y el bajo consumo de vino. En cuanto al modelo de industria, al final lo importante es velar por una calidad, por una tipicidad y por dar a conocer el producto. Covitoro ha cumplido 50 años y sigue apostando por la calidad de sus vinos, además de hacer todo lo posible para que los viticultores cuiden sus viñedos y para que obtengan una rentabilidad por su trabajo y hasta ahora va dando resultados, pero esto es muy variable y no se pueden hacer apuestas a largo plazo.