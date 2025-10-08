De Toro a Bruselas: Cuatro obras de la artista Delhy Tejero, seleccionadas para una exposición

Cuatro obras de la artista toresana Delhy Tejero se exhibirán en la exposición "Luz y sombra: Goya y el realismo español" que este miércoles abre sus puertas al público en el Centro Bozar de Bruselas.

Para la muestra, promovida por Acción Cultural Española, en el marco del festival Europalia dedicado a España, se han seleccionado cuatro obras de la polifacética artista nacida en Toro en 1904 y que pertenecen a Museos de Madrid.

Un total de 236 obras conforman la exposición, de las que más de 70 fueron creadas por Francisco de Goya y el resto pertenecen a otros 64 artistas como la toresana Delhy Tejero, Pablo Picasso, Jorge de Oteiza, Antonio Saura, Eduardo Arroyo o Marisa González, entre otros.

La elección de cuatro de sus obras evidencia la vigencia de su legado y un reconocimiento internacional a su talento y a su creatividad. Una de sus pinturas más representativas, "La viuda rica de Toro", creada en 1933, es una de seleccionadas para la muestra de Bruselas.

"La viuda rica", obras de Delhy Tejero seleccionada para la exposición. / Cedida

Pertenece, según el historiador de arte toresano Tomás del Bien, a la etapa "realista y regionalista" de Delhy Tejero y que culminó con otras destacadas de su colección, tales como "Castilla" o "El mercado de Zamora".

"La viuda rica" muestra la "simplificación de formas y la estilización de las figuras, con un estilo ilustrativo enriquecido por la fuerza plástica, el cromatismo y un rotundo sentido de corporeidad", apuntó Del Bien. La obra ha sido trasladada a la exposición desde el Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid.

En la muestra, también se exhiben dos dibujos de la colección "Nosotros-Ellos" de la artista toresana y creados con lápiz, pluma, tinta china y aguadas de colores sobre papel, que han viajado a Bruselas desde el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid.

"Suburbios" es el título de la cuarta obra de Delhy Tejero seleccionada para la exposición. Creado en 1945, el dibujo también fue realizado con lápiz, pluma, aguadas de colores, tintachina y gouache sobre cartulina y pertenece al Museo de Arte Contemporáneo de Madrid.

Los tres dibujos elegidos para la exposición ponen de relieve la faceta de dibujante de Delhy Tejero y recrean escenas de Madrid del periodo que abarca los años 1949 y 1968.

Una de las obras que desde este miércoles se exhiben en la muestra. / Cedida

Los dibujos tienen un carácter descriptivo y Delhy Tejero utilizó en su creación distintas técnicas que, según del Bien, "le sirvieron como espacio de experimentación y perfeccionamiento".

En cuanto a su temática, destacó que "se centran en la poética de lo suburbial y del extrarradio, con un fuerte acento social".

De hecho, la colección "Nosotros-Ellos" refleja las consecuencias de la Guerra Civil, mientras que "Suburbios" retrata las zonas más deprimidas de la ciudad.

La exposición que este miércoles abre sus puertas al público en Bruselas se podrá admirar hasta el 11 de enero del próximo año.