Danza y flamenco se fusionan en Toro para apoyar la investigación del sarcoma

Danza y flamenco se fusionarán este viernes 10 de octubre, a las 21.30 horas en el Teatro Latorre, en la “Noche Flamenca” promovida por la asociación Unidos contra el Cáncer de Toro y provincia (Uccta) y que recaudará fondos para la investigación del sarcoma, un tipo de cáncer que, en especial, afecta a niños y jóvenes.

El Ayuntamiento de Toro ha acogido este miércoles la presentación del espectáculo solidario en el que colaborarán las bailaoras Carmen Ledesma y Alicia Almeida, acompañadas al cante por Laila Fernández, Sergio Portales, a la guitarra flamenca y al toque, Antonio Pino. En la el espectáculo también participarán Raúl Pardo y el grupo “Alegría Flamenca”.

El presidente de Uccta, Ángel García, agradeció en la presentación la colaboración de la Diputación, del Ayuntamiento y de Caja Rural en un festival solidario que, en esta ocasión, recaudará fondos que se destinarán íntegramente a Sarcoma Challenge “El Camino de Raquel”.

Recordó García que Raquel era la esposa de Jorge Pascual, que falleció como consecuencia de un sarcoma, un tipo de cáncer “muy complicado de curar”, a pesar de que se están intensificando los esfuerzos para investigar la enfermedad.

Ya el pasado año, Uccta apoyó la labor de Sarcoma Challenge “El Camino de Raquel” con un donativo de 8.000 euros, al que ahora se sumará el dinero que se recaude en la “Noche Flamenca” de la Fiesta de la Vendimia.

Cartel promocional de la "Noche Flamenca Solidaria" de Toro. / Cedida

Por su parte, la diputada y vicepresidenta tercera de la Diputación de Zamora, Amaranta Ratón, alabó el trabajo realizado por Uccta y recordó que apoya diferentes iniciativas relacionadas con el cáncer de mama o el de sangre. Además, precisó que desde que su fundación, Uccta ha destinado un total de 176.000 euros a investigación y a acciones orientadas a mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos.

Ratón también recordó que desde la Diputación de Zamora también se realizan distintas “aportaciones” para apoyar a los enfermos, tales como facilitar el transporte social.

En la presentación del festival también participó la concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Toro, María Velasco, quien resaltó la importancia de apoyar la investigación de la enfermedad para procurar, en un futuro, un tratamiento eficaz.

Del mismo modo, resaltó el apoyo que Uccta presta a enfermos y a sus familias, especialmente en pequeños pueblos, y subrayó que “cada euro es importante” para la investigación del cáncer.

Las entradas para disfrutar del espectáculo, que tienen un coste de 10 euros, ya están a la venta en la floristería “La Toresana”, aunque también se podrán adquirir desde dos horas antes del inicio del festival en las taquillas del Teatro Latorre.

Además, se ha habilitado una fila cero para las personas que no puedan acudir al espectáculo, pero que quieran colaborar con la iniciativa solidaria.