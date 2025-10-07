"La Rondalla" divulga la cultura musical de Toro en un encuentro de pulso y púa

La agrupación "Amigos del Arte" de Toro, más conocida como "La Rondalla", ha participado en un encuentro de formaciones musicales de pulso y púa celebrado en la localidad cántabra de Los Corrales de Buelna.

Dirigida por David García Calvo, "La Rondalla" interpretó un variado repertorio de obras, durante el concierto ofrecido junto a la Orquesta de Plecto de El Espinar. El Ayuntamiento ha felicitado públicamente a "La Rondalla" por su destacada actuación en el encuentro.