"La Rondalla" divulga la cultura musical de Toro en un encuentro de pulso y púa
La agrupación dirigida pro David García Calvo ha ofrecido un concierto en la localidad cántabra de Los Corrales de Buelna.
La agrupación "Amigos del Arte" de Toro, más conocida como "La Rondalla", ha participado en un encuentro de formaciones musicales de pulso y púa celebrado en la localidad cántabra de Los Corrales de Buelna.
Dirigida por David García Calvo, "La Rondalla" interpretó un variado repertorio de obras, durante el concierto ofrecido junto a la Orquesta de Plecto de El Espinar. El Ayuntamiento ha felicitado públicamente a "La Rondalla" por su destacada actuación en el encuentro.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Fiesta de la Vendimia de Toro 2025: programa completo
- La 'Talegonada' vuelve a Tagarabuena y Toro
- La vendimia en Zamora, un quebradero de cabeza: sin mano de obra y con la presión de las inspecciones
- Toro es un enclave privilegiado para el resveratrol, un inhibidor del cáncer
- Renuncia una concejala del Ayuntamiento de Toro: cambios en el equipo de gobierno
- Amancio Moyano pregonará la próxima Fiesta de la Vendimia de Toro
- El casoplón de Pozoantiguo que no puedes dejar escapar
- El Ayuntamiento de Toro convoca a los participantes en el desfile de carros de la Fiesta de la Vendimia a una reunión informativa