"La Rondalla" divulga la cultura musical de Toro en un encuentro de pulso y púa

La agrupación dirigida pro David García Calvo ha ofrecido un concierto en la localidad cántabra de Los Corrales de Buelna.

&quot;La Rondalla&quot; participa en un encuentro musical de pulso y púa | CEDIDA

M. J. Cachazo

La agrupación "Amigos del Arte" de Toro, más conocida como "La Rondalla", ha participado en un encuentro de formaciones musicales de pulso y púa celebrado en la localidad cántabra de Los Corrales de Buelna.

Dirigida por David García Calvo, "La Rondalla" interpretó un variado repertorio de obras, durante el concierto ofrecido junto a la Orquesta de Plecto de El Espinar. El Ayuntamiento ha felicitado públicamente a "La Rondalla" por su destacada actuación en el encuentro.

