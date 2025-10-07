Intras conmemora el Día de la Salud Mental con una performance en Toro: Lugar y horario
La Fundación invita a los toresanos a participar en la iniciativa artística y a respaldar la campaña de concienciación en redes sociales
La Fundación Intras conmemorará este miércoles 8 de octubre el Día de la Salud Mental con una intervención artística efímera que se celebrará simultáneamente en varias localidades de distintas ciudades de Castilla y León.
En el caso de Toro, la performance se desarrollará en la Plaza Mayor, a las 11.30 horas. La Fundación Intras ha invitado a los ciudadanos a sumarse a la iniciativa participando en la actividad o apoyando la campaña digital lanzada en las redes sociales bajo la etiqueta #40segundos.
El Día de la Salud Mental se conmemora cada año el 10 de octubre, pero Intras desarrollará este miércoles en Toro una actividad artística efímera con el objetivo de visibilizar la enfermedad y de mostrar a la sociedad el trabajo de acompañamiento que desarrolla con las personas con las que trabaja para propiciar la recuperación de sus proyectos de vida.
De hecho, durante el pasado año la Fundación Intras "acompañó" a 2.628 personas con problemas de salud mental en Castilla y León, Madrid y Extremadura.
