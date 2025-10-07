Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Intras conmemora el Día de la Salud Mental con una performance en Toro: Lugar y horario

La Fundación invita a los toresanos a participar en la iniciativa artística y a respaldar la campaña de concienciación en redes sociales

Plaza Mayor de Toro en la que este miércoles Intras conmemorará el Día de la Salud Mental

Plaza Mayor de Toro en la que este miércoles Intras conmemorará el Día de la Salud Mental / M. J. C.

M. J. Cachazo

La Fundación Intras conmemorará este miércoles 8 de octubre el Día de la Salud Mental con una intervención artística efímera que se celebrará simultáneamente en varias localidades de distintas ciudades de Castilla y León.

En el caso de Toro, la performance se desarrollará en la Plaza Mayor, a las 11.30 horas. La Fundación Intras ha invitado a los ciudadanos a sumarse a la iniciativa participando en la actividad o apoyando la campaña digital lanzada en las redes sociales bajo la etiqueta #40segundos.

El Día de la Salud Mental se conmemora cada año el 10 de octubre, pero Intras desarrollará este miércoles en Toro una actividad artística efímera con el objetivo de visibilizar la enfermedad y de mostrar a la sociedad el trabajo de acompañamiento que desarrolla con las personas con las que trabaja para propiciar la recuperación de sus proyectos de vida.

Noticias relacionadas y más

De hecho, durante el pasado año la Fundación Intras "acompañó" a 2.628 personas con problemas de salud mental en Castilla y León, Madrid y Extremadura.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents