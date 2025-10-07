Hallado en Toro el cuerpo sin vida de un hombre desaparecido en un pueblo de Toledo
La Guardia Civil localiza el cadáver del varón de 45 años en el interior de un vehículo estacionado en una gasolinera de la ciudad
La Guardia Civil ha localizado en una estación de servicio de Toro el cuerpo sin vida de un hombre de 45 años, cuya desaparición había sido denunciada por sus familiares en Talavera de la Reina (Toledo).
El hallazgo del cadáver tuvo lugar el lunes en una gasolinera ubicada en las inmediaciones del acceso a la autovía A-11 desde la ciudad de Toro, ubicada en el kilómetro 2 de la carretera ZA-705.
Según han confirmado fuentes de la Benemérita, el cuerpo sin vida del varón fue localizado en el interior de un vehículo que se encontraba estacionado en el recinto de la estación de servicio.
Una vez confirmado el fallecimiento del hombre de 45 años, a las 14.30 horas se procedió al levantamiento del cadáver, que fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de la capital zamorana.
Por el momento no han trascendido más detalles del suceso, aunque fuentes de la investigación han confirmado que la familia del varón había denunciado previamente su desaparición en la Policía Nacional.
