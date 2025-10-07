¿Elaboras vino casero? Ya puedes apuntarte en el concurso de la Vendimia de Toro
Ampliado hasta el 8 de octubre el plazo de inscripción en el certamen "Premios Lajarejo", que repartirá tres premios entre los mejores elaboradores de tintos con y sin barrica
Los elaboradores de vinos caseros que quieran participar en el concurso comarcal "Premios Lagarejo" de la Fiesta de la Vendimia podrán inscribirse hasta mañana, 8 de octubre, en la Oficina de Turismo de Toro.
De esta manera, se amplía el plazo de inscripción para el certamen que organiza en Consejo Regulador y en el que colabora el Ayuntamiento con motivo de la Fiesta de la Vendimia, declarada de Interés Turístico Regional
Cada participante en el concurso deberá entregar en la Oficina Municipal de Turismo una botella de vino e indicar en qué categoría concurre al concurso, es decir, en la de tintos con barrica o sin crianza.
Los elaboradores de los tres mejores vinos de cada categoría se llevarán como premio una placa conmemorativa, un estuche de vino y un queso.
Los diferentes galardones se entregarán el domingo 12 de octubre en la Plaza Mayor, una vez finalice el desfile de carros engalanados a la antigua usanza de la Fiesta de la Vendimia.
