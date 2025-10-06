Cofradía
Las Siete Palabras de Toro celebra la festividad de San Francisco de Asís
La cofradía ha disfrutado de varios actos y la presentación de dos piezas nuevas
La cofradía Siete Palabras ha celebrado este fin de semana la festividad de San Francisco de Asís y su jornada de hermandad bajo el lema "Laudato Si".
La iglesia de San Julián acogió la celebración de una misa y la veneración de la reliquia de San Francisco de Asís. También se presentó una cruz donada por la cofradía de la Virgen de la Concha de Zamora, para la que la confeccionó en su día el fallecido sacerdote Javier Prieto; así como se hizo un homenaje al escultor Ricardo Flecha en el aniversario de su muerte, en el que estuvieron presentes su esposa y su hijo.
También se presentó una pintura realizada por el hermano Marcos Vergel, en la que pueden verse los pies del Cristo de la Luz, la Luna y una llama que representa la fe, además de la inscripción "Yo soy la Luz, la Verdad y la Vida".
La jornada concluyó con la proyección de un documental sobre la vida y obra de San Francisco de Asís y con una cena de hermandad.
- La vendimia en Zamora, un quebradero de cabeza: sin mano de obra y con la presión de las inspecciones
- Fiesta de la Vendimia de Toro 2025: programa completo
- Toro es un enclave privilegiado para el resveratrol, un inhibidor del cáncer
- La 'Talegonada' vuelve a Tagarabuena y Toro
- Renuncia una concejala del Ayuntamiento de Toro: cambios en el equipo de gobierno
- Amancio Moyano pregonará la próxima Fiesta de la Vendimia de Toro
- El casoplón de Pozoantiguo que no puedes dejar escapar
- Un piano en memoria del maestro López Cobos para la Escuela de Música de Toro