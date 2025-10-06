Las Siete Palabras de Toro celebra la festividad de San Francisco de Asís

La cofradía Siete Palabras ha celebrado este fin de semana la festividad de San Francisco de Asís y su jornada de hermandad bajo el lema "Laudato Si".

La iglesia de San Julián acogió la celebración de una misa y la veneración de la reliquia de San Francisco de Asís. También se presentó una cruz donada por la cofradía de la Virgen de la Concha de Zamora, para la que la confeccionó en su día el fallecido sacerdote Javier Prieto; así como se hizo un homenaje al escultor Ricardo Flecha en el aniversario de su muerte, en el que estuvieron presentes su esposa y su hijo.

También se presentó una pintura realizada por el hermano Marcos Vergel, en la que pueden verse los pies del Cristo de la Luz, la Luna y una llama que representa la fe, además de la inscripción "Yo soy la Luz, la Verdad y la Vida".

La jornada concluyó con la proyección de un documental sobre la vida y obra de San Francisco de Asís y con una cena de hermandad.