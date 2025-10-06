Éxito en la octava edición del Festival "Jesús López Cobos" en Toro

La octava edición del Festival Internacional de Música Clásica "Jesús López Cobos" ha sido un éxito, según la valoración del concejal de Cultura, Javier López Calero.

López ha valorado las seis jornadas de una manera positiva ya que se han vendido alrededor de un centenar de abonos y, para cada una de las funciones, se han vendido adicionalmente entre unas 100 y 170 entradas. "El patio de butacas ha estado lleno todos los días", ha dicho López Calero, sobre un festival que, en este año, ha alcanzado su octava edición y en cada una de sus jornadas ha congregado entre 250 y 300 personas en el teatro Latorre.

"La venta de abonos se puso a un precio muy asequible y la gente ha respondido"; además, " mucha gente nos ha dado la enhorabuena personalmente", ha indicado el edil de Cultura en el Consistorio toresano.

Javier López Calero ha destacado un programa que "ha sido bastante variado" y en el que la ópera "gustó mucho".

Precisamente, la ópera ha sido la principal novedad de la programación de esta edición. El teatro Latorre se "rindió" en la noche del sábado ante "La flauta mágica", de Wolfgang Amadeus Mozart.

La representación, adaptada al público familiar bajo la dirección de Rodolfo Alberto, hizo las delicias del público familiar congregado en el teatro Latorre. Y es que, precisamente, ese era el objetivo de la programación de la obra: que tanto mayores como niños pudieran disfrutar del Festival Internacional de Música Clásica "Jesús López Cobos".

La célebre ópera se puso en escena con el acompañamiento musical de un piano, que marcó el ritmo de la obra en todo momento. Así, los intérpretes del elenco contaron la historia, mientras intercalaban guión hablado y las arias cantadas compuestas por Mozart.

En la noche del domingo, fue el recital de piano y trompeta "Retazos", a cargo de José Ramón Echezarreta y Víctor Teresa, el que puso el broche a la octava edición del festival.

López Calero expresó su agradecimiento a François López-Ferrer y a la OSCyL por su actuación, con los que "seguiremos en contacto", además de al personal del teatro por su trabajo y disposición.