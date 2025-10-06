Avances en el proyecto del nuevo Parque de Bomberos de Toro: Adjudicado el derribo del antiguo matadero
La Diputación adjudica los trabajos de demolición a una empresa toresana y el plazo de ejecución es de dos meses a contar a partir de la firma del acta de replanteo
Nuevo avance en el proyecto de construcción del nuevo Parque de Bomberos de Toro. La Diputación de Zamora ha adjudicado las obras de derribo de las edificaciones en el solar destinado al futuro Parque Comarcal de Bomberos, que fueron utilizadas hace años para prestar el servicio de matadero municipal.
La institución provincial ha destacado la importancia de un "paso necesario" para la construcción de la nueva infraestructura de emergencias, que prestará servicio a Toro y a otros pueblos de la comarca y de su entorno.
Los trabajos de derribo de las edificaciones han sido adjudicados a la empresa Estejosan S. L., que presentó la oferta económica más ventajosa por un importe de 39.846 euros más IVA, cuando el presupuesto estimado para la intervención ascendía a 48.214 euros con IVA incluido.
El contrato, tramitado como obra mejor, será financiado íntegramente con fondos propios de la Diputación de Zamora correspondientes al presupuesto del presente ejercicio y el plazo de ejecución de los trabajos de derribo es de dos meses desde la firma del acta de replanteo.
El derribo de las edificaciones existentes permitirá preparar el terreno para la ejecución del nuevo Parque Comarcal de Bomberos de Toro, una actuación incluida en el plan de modernización y mejora del Servicio Provincial de extinción de incendios, con el objetivo de dotar a la provincia de instalaciones más funcionales, seguras y adaptadas a las necesidades actuales del servicio.
El pasado mes de septiembre la institución aprobó los pliegos y abrió el procedimiento de licitación para la construcción del nuevo Parque de Bomberos, que cuenta con un presupuesto total de 750.000 euros, que se desglosan en 619.834 euros de base imponible más 130.165 euros correspondentes al IVA.
