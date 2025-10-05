El teatro Latorre de Toro se "rinde" ante "La flauta mágica"

"La flauta mágica", de Wolfgang Amadeus Mozart, hizo en la noche del sábado las delicias del público familiar congregado en el teatro Latorre de Toro.

Y es que, precisamente, ese era el objetivo de la programación de la obra: que tanto mayores como niños pudieran disfrutar del Festival Internacional de Música Clásica "Jesús López Cobos".

La adaptación, dirigida por Rodolfo Alberto, se puso en escena con el acompañamiento musical de un piano, que marcó el ritmo de la obra en todo momento. Así, los intérpretes del elenco contaron la historia, mientras intercalaban guion hablado y las arias cantadas compuestas por Mozart.

Uno de los momentos más vibrantes de la obra fue la interpretación del aria de la Reina de la Noche, que propició los aplausos del público.

Por otro lado, los asistentes también disfrutaron del final feliz de la ópera cuando, por fin, los enamorados princesa Pamina —hija de la Reina de la Noche— y el príncipe Tamino superaron las pruebas y lograron alcanzar el Reino de la Luz. Algo que también ocurrió con la inestimable ayuda de Papageno quien, finalmente y después de mucho esperar, encontró a su Papagena.