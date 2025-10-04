Toro acoge una mesa debate para aprender a abordar la prevención de las adicciones en los adolescentes desde la reflexión

La Casa de Cultura acogió ayer, viernes, una mesa de debate y reflexión sobre el consumo de alcohol y de sus problemas asociados en menores de edad.

La charla estuvo enmarcada en el programa de Prevención de Drogodependencias y Adicciones de la Diputación de Zamora y de la Junta de Castilla y León, que estuvo impartida por una técnica del CEAS de Toro.

En la misma, se trataron cuestiones como las adicciones no sólo a las sustancias, sino también a las redes sociales, videojuegos o a las apuestas online.

Asimismo, se abordaron algunos de los principales retos de la juventud en el medio rural y alternativas de ocio saludable y de prevención, además de poner sobre la mesa estrategias locales de éxito y colaboración institucional.

Los principales objetivos de la jornada se centraron en concienciar a los asistentes —tanto padres y madres de jóvenes como trabajadores de instituciones con objeto social, como Cáritas o Cruz Roja y Administracines locales— sobre la situación actual en Zamora y la comunidad autónoma, así como reflexionar sobre retos y buenas prácticas, además de tratar de generar propuestas conjuntas de prevención y coordinación.

"Los adolescentes siguen necesitando a los padres, a los profesores y a las instituciones porque no son capaces de gestionarlo todo", dijo la técnico, aunque también puso el foco en que la familia es "el primer agente de prevención y, a la vez, el primer factor de riesgo" por lo que expuso la necesidad de formar a estas en educación emocional "para que sepan entender a sus hijos".

También se expuso la idoneidad de los recursos y la información que se pone a disposición de las familias y de la sociedad, en general.