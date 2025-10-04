Propuestas y buenas prácticas para hogares con jóvenes
Toro acoge una mesa debate para aprender a abordar la prevención de las adicciones en los adolescentes desde la reflexión
El CEAS de la localidad ha impartido una charla que ha puesto el foco en la concienciación, la educación emocional de las familias y el diálogo con los hijos
La Casa de Cultura acogió ayer, viernes, una mesa de debate y reflexión sobre el consumo de alcohol y de sus problemas asociados en menores de edad.
La charla estuvo enmarcada en el programa de Prevención de Drogodependencias y Adicciones de la Diputación de Zamora y de la Junta de Castilla y León, que estuvo impartida por una técnica del CEAS de Toro.
En la misma, se trataron cuestiones como las adicciones no sólo a las sustancias, sino también a las redes sociales, videojuegos o a las apuestas online.
Asimismo, se abordaron algunos de los principales retos de la juventud en el medio rural y alternativas de ocio saludable y de prevención, además de poner sobre la mesa estrategias locales de éxito y colaboración institucional.
Los principales objetivos de la jornada se centraron en concienciar a los asistentes —tanto padres y madres de jóvenes como trabajadores de instituciones con objeto social, como Cáritas o Cruz Roja y Administracines locales— sobre la situación actual en Zamora y la comunidad autónoma, así como reflexionar sobre retos y buenas prácticas, además de tratar de generar propuestas conjuntas de prevención y coordinación.
"Los adolescentes siguen necesitando a los padres, a los profesores y a las instituciones porque no son capaces de gestionarlo todo", dijo la técnico, aunque también puso el foco en que la familia es "el primer agente de prevención y, a la vez, el primer factor de riesgo" por lo que expuso la necesidad de formar a estas en educación emocional "para que sepan entender a sus hijos".
También se expuso la idoneidad de los recursos y la información que se pone a disposición de las familias y de la sociedad, en general.
