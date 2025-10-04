La "Talegonada" vuelve a Tagarabuena y Toro

Unas 35 personas con el apellido Talegón disfrutan desde el viernes y hasta este domingo de una nueva edición de su encuentro familiar anual, la "Talegonada", cuya jornada central viven este sábado.

Tras asistir a primera hora de la mañana a una misa en la iglesia de San Juan de su lugar de origen, Tagarabuena, los "Talegones" se hicieron la tradicional foto de familia en la calle que lleva su apellido.

Posteriormente, fueron recibidos en el Ayuntamiento por el primer teniente de alcalde, Carlos Rodríguez, quien les dio la bienvenida de nuevo a la ciudad y les expresó que está "contento con que sigáis haciendo esto y vamos a hacer todo lo que podamos por ayudaros porque creemos que es una tradición bonita y consolidada ya en el tiempo".

Allí, una de las "Talegonas" leyó dos poemas, uno, "Quién teme a la llanura", como un "homenaje a esta tierra", y otro, dirigido a los "Talegones".

De ahí, el grupo se dividió en dos y, mientras que unos visitaron la bodega del Ayuntamiento de manos de una de las técnicas de Turismo, otros disputaron un partido de fútbol sala, para reencontrarse en una comida de familia y hacer después videollamadas a algunos "Talegones por el mundo".

La "Talegonada", que comenzó en la noche del viernes con una cena, una queimada y una sesión de karaoke, culminará mañana, domingo, con una jornada de paseo, vinos y compras por Toro.