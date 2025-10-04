Protección Civil de Toro celebra sus patrones, San Sergio y San Baco

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil celebra este sábado en Toro el día de sus patrones, San Sergio y San Baco.

La jornada ha comenzado con una recepción a sus integrantes en el Ayuntamiento por parte de las autoridades locales. Allí, el jefe de la Agrupación, Yoseba Revidiego, ha hecho una lectura de la memoria anual de la misma y las intervenciones que han llevado a cabo, como la ayuda prestada tras la DANA en Valencia o, más recientemente, en los incendios forestales de este verano en la provincia, entre otras.

Durante el acto, ha tenido lugar la entrega del Diploma de Honor 2025 a la cofradía de Jesús Nazareno y Ánimas de la Campanilla como forma de agradecerles la escolta al Ecce Homo que varios miembros de Protección Civil pudieron realizar durante el traslado procesional de la imagen el pasado Martes Santo.

El presidente de la hermandad semanasantera, Cristofer Feo, ha recogido el diploma y ha agradecido la concesión del mismo.

En el turno de intervención del concejal del área de Seguridad Ciudadana, Javier Gómez Valdespina, además de expresar unas palabras de agradecimiento por la labor altruista y desinteresada de los voluntarios, el mismo ha informado de que ha propuesto recientemente a la agrupación toresana como candidata para optar a la condecoración al Mérito de la Protección Ciudadana de Castilla y León.

Una candidatura "plenamente justificada" y una condecoración que supondría un reconocimiento público a la "extraordinaria labor" de la Agrupación, así como una "inyección de fuerza y ánimo" para que siguiera prestando servicio a la ciudadanía "otros 38 años más", un período de vida en el que Gómez Valdespina ha destacado, además de su labor durante emergencias sanitarias o naturales, la participación en multitud de eventos deportivos y culturales en diferentes municipios por parte de los más de 200 hombres y mujeres que han integrado la Agrupación durante estas casi cuatro décadas.

Por otro lado, el edil ha agradecido la presencia en el acto de la concejala de Zamora Sí, María de la Calle, de quien ha remarcado que "siempre ha apoyado a esta Arupación".

También han acompañado a los voluntarios de Protección Civil en su jornada festiva varios miembros de la Policía Local y del cuerpo de bomberos voluntarios de Toro.

La jornada ha proseguido con la celebración de una misa en honor a San Sergio y San Baco, que ha tenido lugar en la iglesia del convento del Carmen. Hasta allí y una vez finalizada la misa, ha tenido lugar un desfile de Gigantes y Cabezudos, acompañados por la charanga "Los Cermeños".

Los músicos también han amenizado el vino español que los voluntarios de Protección Civil y sus acompañantes han disfrutado en el patio del bar-cafetería "San Francisco" para poner el broche a su jornada festiva.