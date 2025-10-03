Vicente Urones y un homenaje a Pavarotti, en el Festival "Jesús López Cobos" en Toro

La octava edición del Festival Internacional de Música Clásica "Jesús López Cobos" continúa desde el jueves en el teatro Latorre, donde Vicente Urones presentó su disco "Anábasis, Tiendas de nostalgia".

El profesor de piano de la Escuela de Música Municipal, que lleva el mismo nombre que el Festival, contó con la colaboración de una de sus alumnas, Daniela, y con la del director de la Agrupación de Pulso y Púa "Amigos del Arte" o "La Rondalla", David García Calvo, en un recital para el que se vendieron 160 entradas.

Por otro lado, en la noche de este viernes, ha sido"Il ricordo di un tenore", un homenaje a Luciano Pavarotti, que han ofrecido Simona Pavarotti, nieta del tenor italiano, y el barítono zamorano Luis Santana, el recital que se ha puesto en escena en el liceo toresano.

Tanto por separado como juntos, los artistas han interpretado piezas que cantaba Pavarotti y obras de compositores como Puccini.

La programación continuará este sábado con la ópera "La flauta mágica", de Mozart, y concluirá el domingo con el recital de trompeta y piano "Retazos", a cargo del profesor del Conservatorio de Valladolid y exdirector de "La Lira" Víctor Teresa y el pianista José Ramón Echezarreta.