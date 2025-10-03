Protección Civil de Toro hace balance de su labor en su fiesta anual
Los voluntarios compartirán el sábado la recepción de las autoridades en el Ayuntamiento, una misa, el desfile de gigantes y cabezudos y un almuerzo
La agrupación municipal de Protección Civil celebrará este sábado 4 de octubre su fiesta anual con un variado programa de actividades, que servirán para estrechar la relación de hermandad entre sus voluntarios.
La fiesta será inaugurada a las 10.30 horas con la recepción de las autoridades a los miembros de Protección Civil en el salón de plenos del Ayuntamiento, acto durante el que tendrá lugar la lectura de la memoria anual por parte del jefe de la agrupación, Joseba Revidiego.
En la recepción también está prevista la intervención del concejal de Seguridad Ciudadana, Javier Gómez Valdespina, y de la alcaldesa de Toro, Ángeles Medina, y el acto será clausurado con la entrega del diploma de honor 2025.
La jornada festiva proseguirá con el desfile de gigantes y cabezudos y que partirá de la Plaza Mayor. A las 12.00 horas, se oficiará una misa en honor de los patrones de Protección Civil, San Sergio y San Baco, en el convento de las Carmelitas de Toro.
La fiesta anual de la agrupación municipal será clausurada con un almuerzo amenizado por la charanga “Los cermeños”.
