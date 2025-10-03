Ciclo de cine
"La película de los viernes" vuelve en octubre a la Casa de Cultura de Toro
Las proyecciones de este mes también se suman al Día del Cine Español y al Día Internacional de la Mujer Rural
La Casa de Cultura de Toro retoma este mes el ciclo de cine "La película de los viernes", aunque la programación comenzará el día 10, con motivo de la celebración del Día del Cine Español y la proyección de "Eva", de Kike Maíllo.
El viernes 17 , la institución se sumará al Día Internacional de la Mujer Rural, con la participación en la VIII edición del ciclo "Cine y mujeres rurales" que organiza el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y que se celebra en cerca de 600 municipios de la España rural. En Toro, se visionará "Los pequeños amores", dirigida por Celia Rico Clavellino.
La primera "película de los viernes" se verá el día 24 y será la estadounidense "Tan fuerte, tan cerca", del Stephen Daldry.
Para finalizar el mes, el viernes 31, se proyectará la también norteamericana "Bitelchús, Bitelchús", del afamado director Tim Burton.
Todas las proyecciones comenzarán a las 17.30 horas en el Salón de Actos de la Casa de Cultura y la entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo del mismo.
