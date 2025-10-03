¿Cómo mejorar la seguridad en "Las tres carreteras" de Toro? Expertos estudiarán soluciones tras los atropellos mortales

El Ayuntamiento de Toro analizará en una reunión con expertos la solución más idónea y eficaz para mejorar la seguridad vial en las avenidas Ronda de Corredera y Carlos Latorre, la antigua travesía de la N-122 y más conocida como "Las tres carreteras", en las que a lo largo de los últimos años se han registrado varios siniestros y atropellos con víctimas mortales.

Así lo confirmó el concejal de Seguridad Ciudadana, Javier Gómez Valdespina, en el último pleno ordinario del Ayuntamiento y en respuesta a un ruego formulado por la concejala de la formación Zamora Sí, María de la Calle.

En el turno de ruegos, la edil de la oposición recordó que hace años la "administración competente" decidió "desconectar" los semáforos que regulaban el tráfico en "Las tres carreteras", medida que desde entonces ha generado numerosas quejas ciudadanas por la "peligrosidad" de una de las vías más transitadas por peatones y vehículos en la ciudad, en la que, al margen de accidentes, se han registrado varios atropellos que se han saldado con heridos y fallecidos.

Por los motivos expuestos, De la Calle instó al equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Toro a que realice las gestiones necesarias ante la "administración competente" para que, de forma urgente, "vuelva a conectar los semáforos" en "Las tres carreteras", con el fin de garantizar la seguridad vial de los toresanos.

En respuesta a este ruego, Gómez Valdespina anunció la convocatoria de una próxima reunión con expertos en materia de seguridad vial para analizar la "mejor solución" que podría aplicarse en "Las tres carreteras", con el fin de minimizar el riesgo tanto para los peatones como para los conductores.

En este punto, el concejal del equipo de Gobierno reconoció que, al no ser un experto en seguridad vial, desconoce cuál es la medida que es necesario adoptar en la antigua travesía de la N-122.

Para analizar en profundidad el problema, Gómez Valdespina ha solicitado que en la reunión, que se celebrará próximamente, participe el máximo responsable de Tráfico en la provincia, aunque también está prevista la asistencia del jefe de la Policía Local y de otros profesionales expertos en seguridad vial.

Por el momento, no se ha concretado cuándo tendrá lugar la reunión en la que los expertos aportarán al Ayuntamiento ideas y soluciones para reducir la peligrosidad en la antigua travesía de la N-122 y, sobre todo, para evitar nuevas víctimas mortales.

El último atropello en "Las tres carreteras" tuvo lugar el pasado 3 de septiembre en el que falleció una vecina de Toro de 85 años, tras ser arrollada por una furgoneta junto a un paso de peatones situado en las inmediaciones del Puesto de la Guardia Civil de Toro. Aunque la mujer fue trasladada al Complejo Asistencial de Zamora en ambulancia, no pudo recuperarse de las lesiones provocadas por el atropello y falleció pocas horas después.