Las alumnas de Toro asisten a la apertura del curso de la Universidad de la Experiencia en Salamanca

Una representación formada por cuatro alumnas del programa de la Universidad de la Experiencia en Toro ha asistido esta semana a la apertura oficial del curso 2025-2026 del Programa Interuniversitario de la Experiencia, que ha tenido lugar en el Palacio de Congresos de Salamanca, hasta donde se desplazaron con la coordinadora del Programa en Toro, Yolanda Manso.

El acto se ha celebrado coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Mayores —que se conmemora el 1 de octubre—, una fecha proclamada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para "reconocer el valor de este colectivo, promover su inclusión en la sociedad y erradicar prejuicios sobre la vejez".

Así, la participación en este programa universitario permite a los más de 6.000 alumnos matriculados en alguna de las 42 sedes en Castilla y León —27 presenciales y 15 online—, entre ellos, los de la sede de Toro, mantenerse activos e, incluso, seguir acudiendo más allá de los tres años que dura el programa, como mostró el testimonio de uno de los alumnos de Burgos en el acto celebrado en Salamanca "Esto pasa mucho en Toro", reconoce Manso.

En el acto, presentado por Alicia Matías, profesora en una de las universidades de Valladolid, intervinieron el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien inauguró oficialmente el curso e hizo entrega de diplomas a algunos alumnos.

Asimismo, se contó con la participación del director académico de Programas Formativos de Mayores de la Universidad de Salamanca, Francisco Javier Rubio Muñoz, y con la alocución del ponente Enrique Arnaz Villalta.

El Coro del Programa clausuró el evento con la interpretación del himno universitario "Gaudeamus igitur". Tras ello, las alumnas y la coordinadora del Programa en Toro disfrutaron de un vino español junto con el resto de asistentes de las otras sedes.

El Programa Interuniversitario de la Experiencia empezó, en el curso 1993/1994, en la Universidad Pontificia de Salamanca, con 60 alumnos. El Programa de la USAL cumplirá 25 años en 2027, "consolidado y vivo pues cada año sigue creciendo" y, actualmente, el 70 % de los alumnos matriculados son mujeres, una mayoría femenina que también se da en la sede de Toro, donde las clases comenzarán el próximo 14 de octubre, en la Casa de Cultura.