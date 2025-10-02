Un taller sobre estrategias de defensa personal recala en Toro

El Centro de Acción Social (CEAS) de Toro, dependiente de la Diputación Provincial, ha organizado un taller de estrategias de defensa personal que, a partir del martes 7 de octubre, se impartirá en las instalaciones del gimnasio de instituto Pardo Tavera.

La iniciativa es gratuita y su principal objetivo es prevenir agresiones en el ámbito de género y situaciones domésticas. El taller se impartirá en ocho sesiones los martes y jueves del mes de octubre, en horario de 17.00 a 19.00 horas, y se recomienda a los participantes acudir con ropa deportiva.

Un experto en defensa personal policial y femenina y entrenador nacional, Arturo Santos Iglesias, será el encargado de impartir el curso, en el que también colaboran el Ayuntamiento de Toro y el instituto Pardo Tavera.

Inscripciones

Las personas interesadas en participar pueden formalizar su inscripción en la sede del CEAS de Toro o en el teléfono 980 69 32 09, en horario de mañana.

Las entidades organizadoras han animado a las personas que residen en Toro a participar en el taller, porque la prevención y la formación son fundamentales en la defensa personal ante situaciones de riesgo.

De hecho, durante las diferentes sesiones programadas a lo largo de este mes de octubre, las personas que participen en el taller adquirirán herramientas y aprenderán distintas técnicas que pueden poner en práctica en el caso de que se sientan amenazadas en el ámbito de la violencia de género y en situaciones domésticas.