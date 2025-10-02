El sino de Pedro Párraga en la plaza de toros de Toro

La historia de la plaza de toros de Toro alberga un luctuoso suceso del que, dentro de unos días, se cumplirán 166 años.

El 12 de octubre de 1859, el torero madrileño Pedro Párraga fue prendido por un toro sobre el albero del coso toresano, lo que acabaría causándole la muerte, aunque no ese mismo día.

El hecho ocurrió en una corrida mano a mano celebrada con "reses navarras", de la ganadería Zalduendo, en la que estaba contratado, además de Párraga, Juan Domínguez "Cadenas", según firmaba en el número 818 del semanario taurino "Sol y Sombra", con fecha 30 de noviembre de 1911, Recortes, "un crítico muy importante en aquellos primeros años del siglo XX", puntualiza el investigador taurómaco zamorano Jesús García Salazar.

En aquel artículo, titulado "Las víctimas del toreo", Recortes exponía que la tarde del 12 de octubre de 1859, "salió el tercer toro, cuyo nombre no consta en las reseñas", aunque, en otro artículo escrito en la publicación del 26 de enero de 1956 en la revista "El Ruedo", en el que aparece el nombre de Recortes en la firma, se le da al astado el nombre de "Portagüelo". Por otro lado, "El consultor taurino" publicado el 1 de enero de 1913, denomina a aquel toro "Portajero".

En su libro "Plaza de toros de Toro. Historia de la fiesta de los toros", José Antonio Rodríguez Puertas le da el nombre "Espartero".

Cualquiera que fuese su nombre, Recortes explicaba en el mencionado artículo que, "al pretender correrlo por derecho uno de los peones, resbaló y cayó al suelo, acudió Párraga al quite y el toro se le revolvió, arrollándole y pisándole, sin lograr empitonarle". O "sin hacer sangre", dice Rodríguez Puertas.

El torero fue trasladado al hospital de Toro —a cuyo beneficio se había construido la plaza tres décadas antes—, donde "se vio que no tenía herida alguna, pero sí un magullamiento general que inspiraba serios temores", relataba Recortes.

El crítico también contaba que Pedro Párraga pasó dos días "en el benéfico establecimiento, y ya empezaba a mejorar su estado en ocasión que las cuadrillas fueron a despedirse de él para emprender el viaje a Madrid".

Así, Párraga decidió marcharse con sus compañeros "y, contrariando a los facultativos, se puso en camino".

"El ajetreo del viaje en galera y algún exceso en la alimentación le causaron la muerte en el mismo carruaje en que se encaminaba a Madrid, a las siete de la tarde del 15 de octubre de 1859", contaba Recortes.

"Estas son las noticias que poseemos referentes al infortunado lidiador madrileño, de quien han sido infructuosas nuestras investigaciones para conocer el sitio de su muerte y lugar donde fue enterrado. Si algún lector tiene de ello noticia y hace la merced de indicárnoslo, le quedaremos reconocidos por su gestión, pues nuestro deseo en estos desaliñados artículos no es otro que facilitar a los futuros historiadores del toreo notas y apuntes que les faciliten sus trabajos", concluía su artículo.

Son "escasísimos" los datos ciertos que se encuentran en las obras taurinas, decía entonces, de este "modesto lidiador madrileño, buen banderillero y mediano espada", ya que Pedro Párraga empezó su carrera taurina como banderillero. "Fue Párraga un torero que procuraba cumplir su cometido haciendo esfuerzos para obtener los aplausos del público; según algunos contemporáneos suyos, se distinguió por su modo de parear y de correr los toros por derecho, buenísima costumbre que hoy está, por desgracia, completamente relegada al olvido", contó Recortes.

Pedro Párraga llegó a torear en Madrid en varias ocasiones y "en provincias lo hizo en funciones de poca importancia o en novilladas económicas".

Sobre la fecha de nacimiento del torero que, en todo caso, falleció joven, Recortes y el Cossio la data el 5 de noviembre de 1818, aunque otras diversas publicaciones la recogen el mismo día del año 1828; si fuese así, Pedro Párraga habría sido "quinto" de la plaza de toros de Toro, en la que, por su actuación allí, acabó perdiendo la vida en las astas de un toro.