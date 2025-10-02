Fiesta de la Vendimia de Toro 2025: programa completo
Del 9 al 12 de octubre Toro acoge la Fiesta de la Vendimia, declarada de Interés Turístico Regional
Cuenta atrás para la Fiesta de la Vendimia de Toro, Fiesta de Interés Turístico Regional, que se celebrará del 9 a 12 de octubre. José Amancio Moyano Muñoz, abogado y viticultor zamorano, será el encargado de dar el pregón el jueves 9 de octubre a las 20.00 horas. Acto seguido tendrá lugar el brindis oficial y la actuación de Molofolk en el Teatro Latorre (con entrada gratuita) será el colofón de la jornada de apertura.
El tradicional desfile de carros engalanados, el mercado medieval, catas y concursos de vino, actuaciones de flamenco y de folklore y el consolidado certamen de pintura jalonan la programación, detallada a continuación.
El mercado medieval se inaugurará el jueves a las 18.00 horas y durante el viernes, sábado y el domingo estará abierto en horario de 11.00 a 23.30 horas con pasacalles, exhibiciones, desfiles y torneos medievales.
El horario de las casetas de los bares instaladas en la plaza de San Francisco, del jueves al domingo, será de 12.00 horas del mediodía a 02.00 horas de la madrugada.
Fiesta de la Vendimia en Toro 2025: programa completoFiesta de la Vendimia en Toro 2025: programa completo
JUEVES 9 DE OCTUBRE
20:00 horas. Pregón Oficial de la Fiesta de la Vendimia 2025, a cargo de José Amancio Moyano Muñoz, abogado y viticultor zamorano. Presidió el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro y fue presidente de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV). A continuación, Brindis Oficial por la nueva campaña y actuación a cargo del grupo Molofolk. Lugar: Teatro Latorre. Entrada gratuita hasta completar aforo.
VIERNES 10 DE OCTUBRE
17:30 horas. VII Cata Popular de Vinos. Precio: 10 euros. Venta de Tickets en los establecimientos patrocinadores. Organizan y Patrocinan: Bar LaTinta y El Cabildo. Colabora: D.O. Toro y Excmo. Ayuntamiento de Toro. NOTA: La inscripción dará derecho a la participación en la cata, copa de vino y programa individual del evento. Lugar: Plaza Mayor. (Glorieta)
21:30 horas. VII Noche Flamenca Solidaria “Vendimia 2025”. Cuadro flamenco de Carmen Ledesma y Alicia Almeida. Al cante: Laila Bermúdez. Guitarra flamenca: Sergio Portales. Percusión: Antonio Pino. Bailaoras: Carmen Ledesma y Alicia Almeida. Actuarán: Raúl Pardo y el Grupo Alegría Flamenca. Lugar: Teatro Latorre. Donativo: 10 €. Se habilitará Fila 0. Venta de entradas: Anticipadas en Floristería La Toresana y dos horas antes en Taquilla. Organiza: UCCTA. Colabora: Excma. Diputación de Zamora, Excmo. Ayuntamiento de Toro y Fundación Caja Rural de Zamora. Todo lo recaudado irá destinado a la investigación del Sarcoma Challenge - “El Camino de Raquel”.
22:00 horas. Fiesta de las noches de Toro de los 2000’s. Lugar: Bar La Comedia.
23:00 horas. Abad y Chila. Lugar: Casetas San Francisco.
SÁBADO 11 DE OCTUBRE
09:00 horas. A partir de esta hora y hasta las 16:00 XXIX. Certamen de Pintura Rápida Vendimia 2025. Las inscripciones se formalizarán en la Oficina de Turismo hasta el inicio del certamen.
12:00 horas. Cata de Vino. Vendimia 2025. Lugar: Liceo Teatro Latorre. Organiza: Consejo Regulador D.O. Toro Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Toro
12:30 horas. VIII Taller Wine Mixology. Dirigido por Óscar Díez Ramos, de Bodegas Díez Gómez. Temática: “El vino medieval”. Lugar: Salón de la Fundación Villachica (Antiguo Seminario) Precio: 18 euros. Reservas y pago: Por whatsapp y BIZUM al teléfono: 651 693 849. AFORO LIMITADO. Organiza: Bodegas Díez-Gómez y Wine Mixology Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Toro.
16:00 horas. Exposición de cuadros del XXIX Certamen de Pintura Rápida Vendimia 2025. Lugar: Plaza Mayor (Glorieta) # 18:00 horas Fallo del Jurado y entrega de premios de los certámenes de pintura rápida, literario y dibujo. Premios del Certamen de Pintura Rápida: 1 er Premio. 1600 euros y estuche de vino. 2º premio. 1000 euros y estuche de vino. 3er premio. 700 euros y estuche de vino. NOTA: A estos premios se les aplicará una retención del 19% en concepto de I.R.P.F. vigente. Colabora: Consejo Regulador D.O. Toro. Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Toro (En este acto también se entregarán los premios de los certámenes de dibujo y literario de acuerdo a las bases convocadas).
17:00 horas. Tardeo musical de Vendimia con la actuación del grupo ”Vandidos”. Lugar: Plazoleta a la sombra del Ayuntamiento. Organiza: Bar LaTinta. Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Toro.
18:30 horas. XIV Concurso Comarcal de vinos caseros “Premios Lagarejo”. Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento. NOTA: Las inscripciones se realizarán en la Oficina de Turismo hasta el viernes 3 de octubre. Cada participante entregará una botella de vino al inscribirse en la categoría correspondiente. PREMIOS: Placa conmemorativa, estuche de vino y queso, para los tres primeros clasificados de cada categoría. (Vinos con Barrica y Vinos sin Barrica) Los premios se entregarán el domingo 12 de octubre al terminar el desfile de carros. Organiza: Consejo Regulador de la D.O. Toro. Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Toro.
20:00 horas. XII Festival Nacional de Folklore “Ciudad de Toro”, con la participación de los siguientes grupos: La Melitona de Navalmanzano, Segovia. Tierras Llanas, del Centro Castellano-leonés de Alcalá de Henares, Madrid. Brisas de Aguilar, de Muros de Nalón. Asturias. Tío Babú, de Toro, Zamora. (15 Aniversario). Lugar: Plaza Mayor Organiza: Asociación Cultural Tío Babú. Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Toro y en el cartel anunciador.
23:00 horas. Concierto. Haciendo el Indie. Lugar: Plaza Mayor. Organiza: Bar Imperial Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Toro.
23:00 horas. DJ Perinda. Lugar: Casetas de San Francisco.
DOMINGO 12 DE OCTUBRE
12:00 horas. Tradicional Desfile de Carros Engalanados a la antigua usanza con acompañamiento de música y bailes tradicionales. Recorrido: Plaza de San Francisco, Rejadorada, Calle El Sol, Plaza de Santa Marina (Sin vuelta), Puerta del Mercado y Plaza Mayor. NOTA: Al concluir el desfile, se entregarán los siguientes premios: CARROS: Premio Carro mejor engalanado Reconocimiento 2025 CONCURSOS Premio a las mejores cestas, categorías infantil y adulto Premios “Lagarejo” # 21:00 horas Concierto de folklore a cargo del grupo MAYALDE. J Lugar: Plaza Mayor Organiza: : Excmo. Ayuntamiento de Toro.
17:00 horas. Tardeo musical de Vendimia. Lugar: Calle Cerrada Organiza: Bar Manoa Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Toro.
LUNES 13 DE OCTUBRE
13:30 horas. Tardeo musical. Lugar: Plaza Mayor. Organiza: Bar Imperial. Colabora: Excmo Ayuntamiento de Toro.
17:00 horas. Tradicional Fuente de Vino con vacas del Pañuelo. Lugar: Plaza de Toros de Toro. Precio: 5€
DOMINGO 19 DE OCTUBRE
CONCURSO OFICIAL CLASIFICATORIO CUCHARA DE PALO 2025. Organiza: Club Deportivo de Pesca Rioazul.
- La vendimia en Zamora, un quebradero de cabeza: sin mano de obra y con la presión de las inspecciones
- Toro es un enclave privilegiado para el resveratrol, un inhibidor del cáncer
- Renuncia una concejala del Ayuntamiento de Toro: cambios en el equipo de gobierno
- Un piano en memoria del maestro López Cobos para la Escuela de Música de Toro
- El Ayuntamiento de Toro convoca a los participantes en el desfile de carros de la Fiesta de la Vendimia a una reunión informativa
- Amancio Moyano pregonará la próxima Fiesta de la Vendimia de Toro
- Francisco Rodríguez relevará a Loren Prieto tras su renuncia como concejala del equipo de Gobierno en Toro
- La gran familia Talegón celebra su reencuentro anual en Toro