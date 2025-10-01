Sociedad
La gran familia Talegón celebra su reencuentro anual en Toro
Los asistentes visitarán el próximo fin de semana la calle dedicada a su apellido y serán recibidos por las autoridades
Personas que comparten el apellido Talegón volverán a reencontrarse en Toro este fin de semana, en la reunión familiar conocida como "Talegonada". El encuentro será inaugurado el viernes con una cena de hermandad, a la que seguirá una queimada y una fiesta con karaoke. Los actos centrales de la "Talegonada" tendrán lugar el sábado, jornada que será inaugurada a las 10.30 horas con una misa, a la que seguirá una visita a la calle "Talegón" .
A las 12.15 horas, dará comienzo la recepción en el Ayuntamiento, que dará paso a una visita guiada a la bodega histórica de la Denominación de Origen y a un partido de fútbol. El encuentro proseguirá con una comida fraternal y videollamadas a "Talegones por el mundo". La reunión familiar será clausurada el domingo con un paseo por Toro. n
