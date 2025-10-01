Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sociedad

La gran familia Talegón celebra su reencuentro anual en Toro

Los asistentes visitarán el próximo fin de semana la calle dedicada a su apellido y serán recibidos por las autoridades

GALERÍA | La familia Talegón se encuentra de nuevo en su anual &quot;Talegonada&quot;

GALERÍA | La familia Talegón se encuentra de nuevo en su anual "Talegonada"

M. J. Cachazo

Personas que comparten el apellido Talegón volverán a reencontrarse en Toro este fin de semana, en la reunión familiar conocida como "Talegonada". El encuentro será inaugurado el viernes con una cena de hermandad, a la que seguirá una queimada y una fiesta con karaoke. Los actos centrales de la "Talegonada" tendrán lugar el sábado, jornada que será inaugurada a las 10.30 horas con una misa, a la que seguirá una visita a la calle "Talegón" .

A las 12.15 horas, dará comienzo la recepción en el Ayuntamiento, que dará paso a una visita guiada a la bodega histórica de la Denominación de Origen y a un partido de fútbol. El encuentro proseguirá con una comida fraternal y videollamadas a "Talegones por el mundo". La reunión familiar será clausurada el domingo con un paseo por Toro. n

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La vendimia en Zamora, un quebradero de cabeza: sin mano de obra y con la presión de las inspecciones
  2. Toro es un enclave privilegiado para el resveratrol, un inhibidor del cáncer
  3. Un piano en memoria del maestro López Cobos para la Escuela de Música de Toro
  4. La Custodia de Farol de Toro regresa temporalmente al Victoria & Albert Museum de Londres
  5. El Ayuntamiento de Toro convoca a los participantes en el desfile de carros de la Fiesta de la Vendimia a una reunión informativa
  6. El Ayuntamiento adecuará tres parques infantiles de Toro
  7. La Diputación licita por 750.000 euros la construcción del Parque de Bomberos de la Comarca de Toro
  8. David Rivas inaugurará el curso en la Universidad de la Experiencia en Toro

Francisco Rodríguez relevará a Loren Prieto tras su renuncia como concejala del equipo de Gobierno en Toro

Francisco Rodríguez relevará a Loren Prieto tras su renuncia como concejala del equipo de Gobierno en Toro

La gran familia Talegón celebra su reencuentro anual en Toro

La gran familia Talegón celebra su reencuentro anual en Toro

El convento de Santa Sofía de Toro revive el triduo a la Virgen de la Saleta

El convento de Santa Sofía de Toro revive el triduo a la Virgen de la Saleta

Renuncia una concejala del Ayuntamiento de Toro: cambios en el equipo de gobierno

Renuncia una concejala del Ayuntamiento de Toro: cambios en el equipo de gobierno

Todas las líneas de bus autonómicas y provinciales de Zamora son gratuitas a partir de hoy: Buscyl funciona ya al 100%

Todas las líneas de bus autonómicas y provinciales de Zamora son gratuitas a partir de hoy: Buscyl funciona ya al 100%

Eladio Riesco, químico: "Toro es un enclave privilegiado para el resveratrol, un inhibidor del cáncer"

Eladio Riesco, químico: "Toro es un enclave privilegiado para el resveratrol, un inhibidor del cáncer"

La cofradía Siete Palabras de Toro celebrará la festividad de San Francisco de Asís

La cofradía Siete Palabras de Toro celebrará la festividad de San Francisco de Asís

El Ayuntamiento de Toro convoca a los participantes en el desfile de carros de la Fiesta de la Vendimia a una reunión informativa

El Ayuntamiento de Toro convoca a los participantes en el desfile de carros de la Fiesta de la Vendimia a una reunión informativa
Tracking Pixel Contents