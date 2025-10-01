Francisco Rodríguez relevará a Loren Prieto tras su renuncia como concejala del equipo de Gobierno en Toro

Once meses después de tomar posesión del cargo, Loren Prieto de la Calle ha presentado su renuncia al acta de concejal del Ayuntamiento por "motivos personales", lo que implicará cambios en el equipo de Gobierno de coalición integrado por ediles del PSOE y de la agrupación Nos Movemos por Toro.

Según ha podido confirmar este diario, Prieto será sustituida en el cargo de concejal por Francisco Rodríguez, que también concurrió a las elecciones municipales celebradas en mayo del 2023 por Nos Movemos por Toro y que ocupaba el quinto puesto en la candidatura.

La alcaldesa, Ángeles Medina, comunicó la decisión de Prieto al resto de miembros de la Corporación Municipal durante la última sesión plenaria de carácter ordinario celebrada en el Ayuntamiento.

Una vez informado el Pleno de la renuncia de la concejala, Medina explicó que el siguiente paso es declarar la vacante de un puesto de concejal y trasladar el acuerdo a la Junta Electoral Central para que "expida la correspondiente credencial acreditativa de la condición de electo a favor del candidato al que corresponde cubrir la vacante producida".

En principio, Rodríguez tomará posesión del cargo en la próxima sesión plenaria que se celebre en el Ayuntamiento, aunque todavía no se ha concretado si asumirá todas las áreas municipales gestionadas hasta ahora por Prieto, es decir, Turismo, Personal, Asuntos Sociales y Comunicación.

Prieto concurrió a las últimas elecciones municipales en la lista de Nos Movemos por Toro, en cuarta posición, y asumió sus responsabilidades de gobierno en noviembre de 2024 tras acceder al acta de concejal por la renuncia de Tomás del Bien, que abandonó la Corporación Municipal una vez consumada la moción de censura que desbancó de la Alcaldía al popular Rafael González.

Por otra parte, en la sesión plenaria, fue aprobada una prescripción de derechos correspondientes al Impuesto sobre Actividades Económicas de presupuestos ya cerrados en los ejercicios comprendidos entre los años 2012 y 2017.

Durante el pleno también fueron aprobadas dos mociones de urgencia presentadas por el equipo de Gobierno. La primera sirvió para ratificar el apoyo del Ayuntamiento a un Pacto de Estado frente a la "Emergencia Climática" y basada en "episodios" como la dana, las olas de calor o los incendios de agosto.

En la segunda moción, el Ayuntamiento condenó el "genocidio" de Gaza, además de mostrar la "solidaridad" de Toro con el pueblo palestino.