La exposición "El Catastro de Ensenada", inaugurada en Toro

La Casa de Cultura de Toro ha acogido este miércoles la inauguración de la exposición "El Catastro de Ensenada" , una muestra que hace un recorrido por la historia de la ingente obra que impulsó a mediados del siglo XVIII Zenón de Somodevilla, el marqués de la Ensenada.

El recorrido expositivo, formado por paneles y algunos libros físicos, puede verse en la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura hasta el próximo 14 de noviembre y recoge información tanto del propio marqués que da nombre al archivo del Catastro, como del inicio del proyecto, con una "operación piloto" realizada en Guadalajara, previa al inicio del procedimiento de la "Magna averiguación fiscal para alivio de los Vasallos y mejor conocimiento de los Reinos", llevada a cabo entre los años 1749 y 1756.

Los paneles también explican cómo se empezaba a recoger la información de las propiedades, la realización de la cartografía o el "sistema de control de veracidad" de los datos aportados por los ciudadanos, que se recogía a través de 40 preguntas; los memoriales entregados por cada vecino con sus propiedades construidas o terrenos, entre otros datos.

Porque la idea del marqués de Ensenada era "conocerlo todo de todos", sin excepción. "De ahí, que tengamos el mejor catastro textual de Europa en el siglo XVIII", tanto "por tamaño, por estado de conservación y por calidad de las fuentes", explicó uno de los comisarios de la exposición, Ángel Ignacio Aguilar, en la visita guiada por la misma.

Como explicó la investigadora y la otra comisaria de la exposición, Concha Camarero, en el acto previo, el motivo de traer la exposición a Toro ha sido la "trascendencia" que tuvo la ciudad en la creación del Catastro, ya que era capital de provincia —que era tripartita, sin un espacio continuo y con territorios "muy diferentes"—, por tanto, aquí hubo un intendente, Francisco Antonio de Ibar y Velázquez Gaztelu, de quien Camarero quiso "reivindicar" su imagen porque "lo hizo bien" y utilizó un sistema de trabajo "realmente inteligente" ya que, para la comprobación de las declaraciones de renta hechas por los ciudadanos en los memoriales, solicitó la relación de los diezmos eclesiásticos, algo que propuso para el resto de provincias.

"Lo que se hace desde Toro afecta a toda una provincia, no solamente a la ciudad, y es importante," y conllevó "aportaciones muy importantes a la metodología de trabajo del Catastro", explicó Camarero.

El director general del Catastro, Fernando de Aragón, dijo que "es un placer hacer esta visita y tener la oportunidad de conocer el municipio" y mostrar aquí "el impulso" que dio en el siglo XVIII el marqués de la Ensenada, "con un objetivo muy claro, que era conseguir una justicia tributaria que abarcara y que llegara a todos los ciudadanos".

De Aragón agradeció al Ayuntamiento de Toro "la disposición, la disponibilidad, el esfuerzo para poner en valor y sacar a la luz la información que se pone en esta exposición", así como a la directora de la Casa de Cultura, Cristina Tamames.

Por su parte, el concejal de Cultura, Javier López Calero, explicó que la exposición "es fruto de la colaboración entre entidades locales, provinciales, autonómicas y nacionales" y agradeció a todas las personas implicadas en su organización.