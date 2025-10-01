Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tradiciones

El convento de Santa Sofía de Toro revive el triduo a la Virgen de la Saleta

Toresanos comparten con las religiosas del monasterio la devoción hacia la venerada imagen

Vecinos asisten al triduo de la Virgen de la Saleta en la iglesia del convento | M. J. C.

Vecinos asisten al triduo de la Virgen de la Saleta en la iglesia del convento | M. J. C.

M. J. Cachazo

El monasterio de Santa Sofía de Toro revivirá hasta el jueves una de las ceremonias religiosas más esperadas por las hermanas y por feligreses: el solemne triduo a la Santísima Virgen de la Saleta.

Vecinos de Toro arroparon a las religiosas en la primera jornada del triduo celebrada en la iglesia del convento, durante la que los participantes rezaron el rosario y compartieron la bendición del Santísimo y la posterior eucaristía.

El triduo a la Santísima Virgen de la Saleta, que preside el altar de la iglesia durante la ceremonia religiosa, proseguirá este miércoles, a partir de las 18.30 horas, y será clausurado el jueves.

Noticias relacionadas y más

La congregación religiosa comparte con los toresanos la devoción hacia uno de los símbolos del monasterio de Santa Sofía de Toro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La vendimia en Zamora, un quebradero de cabeza: sin mano de obra y con la presión de las inspecciones
  2. Toro es un enclave privilegiado para el resveratrol, un inhibidor del cáncer
  3. Un piano en memoria del maestro López Cobos para la Escuela de Música de Toro
  4. La Custodia de Farol de Toro regresa temporalmente al Victoria & Albert Museum de Londres
  5. El Ayuntamiento de Toro convoca a los participantes en el desfile de carros de la Fiesta de la Vendimia a una reunión informativa
  6. El Ayuntamiento adecuará tres parques infantiles de Toro
  7. La Diputación licita por 750.000 euros la construcción del Parque de Bomberos de la Comarca de Toro
  8. David Rivas inaugurará el curso en la Universidad de la Experiencia en Toro

Francisco Rodríguez relevará a Loren Prieto tras su renuncia como concejala del equipo de Gobierno en Toro

Francisco Rodríguez relevará a Loren Prieto tras su renuncia como concejala del equipo de Gobierno en Toro

La gran familia Talegón celebra su reencuentro anual en Toro

La gran familia Talegón celebra su reencuentro anual en Toro

El convento de Santa Sofía de Toro revive el triduo a la Virgen de la Saleta

El convento de Santa Sofía de Toro revive el triduo a la Virgen de la Saleta

Renuncia una concejala del Ayuntamiento de Toro: cambios en el equipo de gobierno

Renuncia una concejala del Ayuntamiento de Toro: cambios en el equipo de gobierno

Todas las líneas de bus autonómicas y provinciales de Zamora son gratuitas a partir de hoy: Buscyl funciona ya al 100%

Todas las líneas de bus autonómicas y provinciales de Zamora son gratuitas a partir de hoy: Buscyl funciona ya al 100%

Eladio Riesco, químico: "Toro es un enclave privilegiado para el resveratrol, un inhibidor del cáncer"

Eladio Riesco, químico: "Toro es un enclave privilegiado para el resveratrol, un inhibidor del cáncer"

La cofradía Siete Palabras de Toro celebrará la festividad de San Francisco de Asís

La cofradía Siete Palabras de Toro celebrará la festividad de San Francisco de Asís

El Ayuntamiento de Toro convoca a los participantes en el desfile de carros de la Fiesta de la Vendimia a una reunión informativa

El Ayuntamiento de Toro convoca a los participantes en el desfile de carros de la Fiesta de la Vendimia a una reunión informativa
Tracking Pixel Contents