Tradiciones
El convento de Santa Sofía de Toro revive el triduo a la Virgen de la Saleta
Toresanos comparten con las religiosas del monasterio la devoción hacia la venerada imagen
El monasterio de Santa Sofía de Toro revivirá hasta el jueves una de las ceremonias religiosas más esperadas por las hermanas y por feligreses: el solemne triduo a la Santísima Virgen de la Saleta.
Vecinos de Toro arroparon a las religiosas en la primera jornada del triduo celebrada en la iglesia del convento, durante la que los participantes rezaron el rosario y compartieron la bendición del Santísimo y la posterior eucaristía.
El triduo a la Santísima Virgen de la Saleta, que preside el altar de la iglesia durante la ceremonia religiosa, proseguirá este miércoles, a partir de las 18.30 horas, y será clausurado el jueves.
La congregación religiosa comparte con los toresanos la devoción hacia uno de los símbolos del monasterio de Santa Sofía de Toro.
