El convento de Santa Sofía de Toro revive el triduo a la Virgen de la Saleta

El monasterio de Santa Sofía de Toro revivirá hasta el jueves una de las ceremonias religiosas más esperadas por las hermanas y por feligreses: el solemne triduo a la Santísima Virgen de la Saleta.

Vecinos de Toro arroparon a las religiosas en la primera jornada del triduo celebrada en la iglesia del convento, durante la que los participantes rezaron el rosario y compartieron la bendición del Santísimo y la posterior eucaristía.

El triduo a la Santísima Virgen de la Saleta, que preside el altar de la iglesia durante la ceremonia religiosa, proseguirá este miércoles, a partir de las 18.30 horas, y será clausurado el jueves.

La congregación religiosa comparte con los toresanos la devoción hacia uno de los símbolos del monasterio de Santa Sofía de Toro.