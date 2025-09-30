Renuncia una concejala del Ayuntamiento de Toro: cambios en el equipo de gobierno

Una concejala de la coalición que gobierna el Ayuntamiento de Toro ha renunciado al cargo "por motivos personales", según ha informado durante el pleno municipal esta misma tarde la alcaldesa de la localidad, Ángeles Medina.

La edil había presentado hace unos días por escrito su renuncia, de la que hoy la presidenta del pleno ha dado cuenta al resto de miembros de la Corporación.

Se trata de Lorenza Prieto de la Calle, hasta ahora concejala de Turismo, Personal, Asuntos Sociales y Comunicación. Prieto concurrió a las elecciones municipales de 2023 en la lista de Nos Movemos por Toro -igual que la actual alcaldesa-, en cuarta posición, y asumió sus responsabilidades de gobierno en noviembre de 2024 tras acceder al acta de concejal como consecuencia de la renuncia de Tomás del Bien, que abandonó la Corporación Municipal una vez consumada la moción de censura al popular Rafael González.

Loren Prieto ya había formado parte del equipo de gobierno en el segundo mandato como alcalde de Tomás del Bien, exactamente entre mayo de 2022 y julio de 2023, como concejala de Cultura y Participación Ciudadana, tras la salida de su predecesor, Gabriel Álvarez.

El quinto en la lista electoral de Nos Movemos por Toro en los últimos comicios fue Francisco Rodríguez Díez, a quien primero se debe ofrecer el acta siguiendo la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.