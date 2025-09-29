Un viaje por los sentidos del vino a través de bodegas de la DO Toro

Un viaje por el mundo del vino, a través de varias bodegas y con el fin de disfrutar del patrimonio vitivinícola de la Ruta del Vino de Toro. Ese ha sido el objetivo de la jornada de puertas abiertas celebrada este fin de semana donde los participantes tuvieron la ocasión de conocer bodegas, viñedos, rincones monumentales y tradiciones de un territorio especial, lleno de historia y cultura vitivinícola.

En esta ocasión participaron Bodega Finca Volvoreta (Sanzoles); Bodegas Bigardo (Toro), Bodegas Vocarraje (Morales de Toro), además de la Bodega Histórica de Toro con su conjunto de tres naves a distintos niveles enlazadas por las esquinas y bóvedas de cañón.

Visita al viñedo de Volvoreta, en Sanzoles.

De la mano de la Ruta del Vino de Toro, los visitantes tuvieron la oportunidad de conocer el magnífico testimonio de una ciudad y un territorio ligado a la vid y al vino desde épocas muy antiguas.

En la bodega Volvoreta, de Sanzoles, su propietaria María Alfonso realizó una pequeña visita guiada al viñedo y a la bodega subterránea donde explicó cómo cuidan las cepas y el proceso de elaboración de sus vinos de forma ecológica.

Recorrido por la Bodega Histórica del Ayuntamiento de Toro.

En Bodegas Bigardo, fue su propietario, Kiko Calvo, el encargado de mostrar el trabajo y dar a conocer de primera mano la historia. Y en la de Vocarraje (en Morales de Toro), se encargó el viticultor y bodeguero Abdón Segovia.

Antes de la visita a la Bodega Histórica del Vino de Toro, del Ayuntamiento, que llevó a cabo una guía de turismo, los participantes en la ruta conocieron un poquito de historia de Toro en la plaza Mayor de la ciudad.

Esta iniciativa se enmarca dentro del proyecto "Rutas del Vino. Experiencias 360", impulsado por la Secretaría de Estado de Turismo y financiado por el Ministerio de Industria y Turismo a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y la Unión Europea – NextGeneration.