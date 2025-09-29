La Custodia de Farol de Toro regresa temporalmente al Victoria & Albert Museum de Londres

La Custodia de Farol que se encuentra expuesta en la sacristía de la Colegiata de Toro regresará esta semana, temporalmente, al Victoria & Albert Museum de Londres, que ostenta su titularidad.

Durante este período, que se extenderá hasta el verano de 2026, la Custodia se expondrá en una de las galerías "más importantes" del museo, dedicadas a platería eclesiástica y vidrieras, de manera que "va a poder ser disfrutada por el público londinense", según ha explicado la responsable del Museo V&A, Ana Muñoz.

Asimismo, aprovechando la coyuntura de su regreso temporal, desde el museo londinense, también se está organizando una jornada de estudio, que tendrá lugar en junio de 2026 y en la que se va a invitar a especialistas españoles y británicos "para destacar la historia" de esta pieza, el descubrimiento y la investigación que se desarrolló para descubrir "que la pieza pertenecía a Toro, y para destacar también la extensa y exitosa colaboración del museo con la Diócesis de Zamora en cuanto a este préstamo", expresó Muñoz.

La responsable del museo también explicó que el motivo por el que no se pude transferir la titularidad de la pieza, que "moralmente debe estar aquí" es que la legislación británica, que gobierna a la institución museística, impide desafectar piezas que entraron legalmente en la colección del museo, como es el caso de la Custodia de Farol de Toro.

"Como toda la investigación demostró en su momento, la pieza fue legada al museo en 1955 y había sido adquirida por un comprador, un mecenas y donante del museo, en 1931 de buena fe", lo que implica que "la legislación británica nos impide retornar esta pieza de manera permanente a Toro, pero, moralmente, el museo tiene la intención de renovar este préstamo y facilitar que sea expuesta y disfrutada aquí en Toro, que es donde debe estar y de donde nunca debió salir", expresó Ana Muñoz en la rueda de prensa que ha servido en la mañana de este lunes para explicar el motivo del traslado temporal de la pieza.

Por su parte, el gerente de la Diócesis de Zamora, José Manuel Chillón, aseveró que tanto el Gobierno británico como la Diócesis de Zamora "tienen que cumplir la Ley, como no puede ser de otra manera, y la pieza tiene que volver a sus propietarios originales durante un período para que sea expuesta allí en las galerías del museo, para que pueda ser estudiada y, sobre todo, para preparar de nuevo el retorno" ya que la custodia "volverá y será acogida en su ubicación original".

José Manuel Chillón también quiso recordar las "condiciones" en las que la pieza fue recuperada, "que tiene que ver, fundamentalmente, con la feliz coincidencia, digamos, de la academia y de la política. La Academia, en las manos del ilustre historiador toresano" José Navarro Talegón, que había datado esta pieza de 1538, "una platería absolutamente singular".

Asimismo, Chillón también aludió a que la recuperación fue también debida a "la pericia y el interés de quien entonces era el alcalde de Toro, Jesús Sedano, a comienzos de los años 2000, cuando, en una intensa labor diplomática, cuya documentación tenemos a buen recaudo, con fotos y con una tarea muy interesante para recuperar una pieza que Toro había perdido por el expolio a finales del siglo XIX".

"Toda esa labor académica, diplomática, con la colaboración también y el apoyo del Obispado de Zamora, contribuyó a que, en 2005, tuviéramos la oportunidad de poder disfrutar de esta pieza, que es mucho más que una pieza de platería y mucho más que una pieza de estudio para los investigadores y que es patrimonio también de la ciudad de Toro", añadió el gerente de la Diócesis de Zamora.

Ana Muñoz y José Manuel Chillón sellan el acuerdo de traslado temporal con un apretón de manos. / Carmen Toro

Chillón quiso agradecer también las gestiones del Obispado de Zamora, del delegado de Patrimonio, a Juan Carlos López, y a las parroquias de Toro, con el vicario general, Pedro Faúndez, "también aquí al frente".

En la rueda de prensa de presentación, que se ha celebrado en la sacristía de la Colegiata de Toro, también estuvieron el sacerdote José Alberto Sutil, y la representante de la Junta Directiva de la Archicofradía del Corpus Christi de Toro, Rosi García.