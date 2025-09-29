La cofradía Siete Palabras de Toro celebrará la festividad de San Francisco de Asís

La Asociación Parroquial Siete Palabras celebrará el próximo sábado, 4 de octubre, la festividad de San Francisco de Asís, bajo el lema "Laudato Si".

Los cofrades celebrarán el Día de la Hermandad, con momentos de oración y la "gracia" de poder venerar la reliquia del santo —propiedad de la cofradía, ya que ha sido donada de forma anónima por un hermano—, al que trasladarán desde la ermita de la Virgen del Canto, donde está expuesto al culto habitualmente.

La iglesia de San Julián de los Caballeros acogerá a las 20.00 horas la celebración de una misa y la veneración de la reliquia de San Francisco de Asís. Además, se presentará una cruz que ha sido donada a la hermandad por la cofradía de la Virgen de la Concha de Zamora, para la que la confeccionó en su día el fallecido sacerdote Javier Prieto; así como un homenaje al escultor Ricardo Flecha en el aniversario de su muerte.

Seguidamente, a partir de las 21.00 horas, se proyectará el documental "Diálogo con San Francisco", una proyección "amena" sobre la vida, filosofía y valores del santo, que sirve de guía y modelo a la asociación semanasantera.

La jornada culminará con una cena de hermandad, también en San Julián, a la que se invita a disfrutar a todas las personas que lo deseen, aunque no sean miembros de la cofradía. Los interesados en asistir a la misma pueden adquirir los tiques, por seis euros, en la capilla de San Bartolomé, el sábado de 12.00 a 14.00 h, o a través de los perfiles de redes sociales de la cofradía.

Esta jornada de hermandad y celebración, con el nombre "Laudato Si", una frase de San Francisco de Asís, es el "pistoletazo de salida" de las actividades que la cofradía realizará hasta la próxima Cuaresma.