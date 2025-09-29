La Casa de Cultura de Toro programa los talleres "Escribir de la mano"
Las tres sesiones, destinadas a los interesados en adentrarse en la escritura creativa, tendrán lugar en octubre, noviembre y diciembre
"Escribir de la mano" es la nueva propuesta que programa la Casa de Cultura de Toro. Se trata de un taller de escritura creativa que se desarrollará en tres sesiones y que estará destinado a todas aquellas personas interesadas en adentrarse en esta actividad.
La programación comenzará por las primeras pautas para aquellos que nunca han acudido a ningún taller de este tipo y quieren empezar a familiarizarse con la escritura creativa.
El primer taller tendrá lugar el próximo 7 de octubre, a partir de las 18.00 horas, y girará en torno al libro "Cosas que los nietos deberían saber", de Mark Oliver Everett.
La segunda sesión, que se celebrará el 4 de noviembre, será en torno a la trilogía "Millenium", de Stieg Larsson.
Por último, el tercer taller versará sobre "Lectura fácil" y su autora, Cristina Morales, y se impartirá el 2 de diciembre.
Aunque las sesiones girarán en torno a estos tres libros, no es necesarios haberlos leído previamente para asistir a las mismas.
Los interesados en inscribirse en la actividad deben hacerlo enviando un whatsapp al número de teléfono 980690108, un correo electrónico a la dirección casacultura@toroayto.es o de manera presencial en la propia Biblioteca.
- La vendimia en Zamora, un quebradero de cabeza: sin mano de obra y con la presión de las inspecciones
- Un piano en memoria del maestro López Cobos para la Escuela de Música de Toro
- El Ayuntamiento adecuará tres parques infantiles de Toro
- La Diputación licita por 750.000 euros la construcción del Parque de Bomberos de la Comarca de Toro
- David Rivas inaugurará el curso en la Universidad de la Experiencia en Toro
- La Junta invierte más de 600.000 euros en mejorar la seguridad de los equipos de trabajo en las pequeñas empresas de Zamora
- Toro 'baila' en la gala solidaria a favor de Autismo Zamora
- Pinilla de Toro: Homenaje de grandes dimensiones a los oficios de toda la vida