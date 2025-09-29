Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Casa de Cultura de Toro programa los talleres "Escribir de la mano"

Las tres sesiones, destinadas a los interesados en adentrarse en la escritura creativa, tendrán lugar en octubre, noviembre y diciembre

Fachada de la Casa de Cultura de Toro.

Fachada de la Casa de Cultura de Toro. / C. T. (Archivo).

Carmen Toro

"Escribir de la mano" es la nueva propuesta que programa la Casa de Cultura de Toro. Se trata de un taller de escritura creativa que se desarrollará en tres sesiones y que estará destinado a todas aquellas personas interesadas en adentrarse en esta actividad.

La programación comenzará por las primeras pautas para aquellos que nunca han acudido a ningún taller de este tipo y quieren empezar a familiarizarse con la escritura creativa.

El primer taller tendrá lugar el próximo 7 de octubre, a partir de las 18.00 horas, y girará en torno al libro "Cosas que los nietos deberían saber", de Mark Oliver Everett.

La segunda sesión, que se celebrará el 4 de noviembre, será en torno a la trilogía "Millenium", de Stieg Larsson.

Por último, el tercer taller versará sobre "Lectura fácil" y su autora, Cristina Morales, y se impartirá el 2 de diciembre.

Aunque las sesiones girarán en torno a estos tres libros, no es necesarios haberlos leído previamente para asistir a las mismas.

Los interesados en inscribirse en la actividad deben hacerlo enviando un whatsapp al número de teléfono 980690108, un correo electrónico a la dirección casacultura@toroayto.es o de manera presencial en la propia Biblioteca.

