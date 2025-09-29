El Ayuntamiento de Toro convoca a los participantes en el desfile de carros de la Fiesta de la Vendimia a una reunión informativa
El encuentro tendrá lugar el miércoles 1 de octubre a partir de las 20.00 horas
El Ayuntamiento de Toro convoca a una reunión informativa a todos los participantes en el tradicional desfile de carros que tendrá lugar dentro de la próxima Fiesta de la Vendimia.
El encuentro con los interesados se celebrará el miércoles 1 de octubre, a las 20.00 horas, en el Salón de Plenos del Consistorio. Allí, se abordarán los aspectos organizativos de una de las actividades "más esperadas y con mayor capacidad de dar vida a nuestras fiestas", declaradas de Interés Turístico Regional.
Asimismo, desde el Ayuntamiento, han recordado que los interesados en formar parte de la misma ya pueden confirmar su participación en la Oficina de Turismo.
Por otro lado, han agradecido de antemano la "implicación" de todos los participantes.
