Recital de "La Rondalla" en el Festival de Música Clásica "Jesús López Cobos"

La Agrupación de Pulsa y Púa "Amigos del Arte", popularmente conocida como "La Rondalla" y dirigida por David García Calvo, es en la tarde de este sábado la protagonista en la octava edición del Festival Internacional de Música Clásica "Jesús López Cobos", organizado por el Ayuntamiento de Toro y que finalizará el 5 de octubre.

"La Rondalla" abrió el recital con el tango "El rincón del arco", compuesto por Rogelio Gil García y dedicado a la propia agrupación. Su actuación se dividió en dos partes, una primera con repertorio clásico, en la que interpretaron obras de Bach o Vivaldi, y una segunda en la que tocaron un ritmo de danza, una pieza que forma parte de la Suite Orquestal N° 1, de Bach. También se escucharon obras de Boccherini, Jenkins, Oudrid o Lucena.

Actuación de "La Rondalla" / C. T.

El 2 de octubre, el zamorano y profesor de la Escuela de Música de Toro Vicente Urones presentará su disco "Anábasis, Tiendas de nostalgia". El día 3, el zamorano Luis Santana y Simona Pavarotti, nieta del tenor, homenajearán a Luciano Pavarotti con "Il ricordo di un tenore". El sábado 4 de octubre, se pondrá en escena "La flauta mágica", de Mozart, una ópera dirigida a público familiar "para que los más pequeños también puedan tener cabida en este festival", ha dicho López Calero.

La edición se clausurará el domingo 5, con el recital de trompeta y piano "Retazos", que interpretarán el profesor del Conservatorio de Valladolid y exdirector de "La Lira" Víctor Teresa y José Ramón Echezarreta, "uno de los pianistas castellanos más importantes en cuanto al acompañamiento del repertorio pianístico de dúos".