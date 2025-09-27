La vendimia en Zamora, un quebradero de cabeza: sin mano de obra y con la presión de las inspecciones

La campaña de vendimia en los últimos años viene siendo un quebradero de cabeza para los viticultores que no encuentran mano de obra disponible a la hora de hacer contrataciones directas de vendimiadores y sienten la "presión" de las inspecciones de campo.

La mayoría de los viticultores de la provincia contratan ya los trabajos de vendimia con empresas, que son las pque prestan el servicio con su propio personal.

Desde COAG Zamora se solicita a la Inspección de Trabajo "que no traslade hacia los viticultores las responsabilidades laborales, de seguridad social, o incluso tributarias, que les corresponde asumir a las empresas de servicios".

Un año más, inmersos en plena campaña, vuelve la problemática de la escasez de mano de obra disponible para llevar a cabo la vendimia. "Y una campaña más, nos encontramos con los continuados, exhaustivos y cada vez más exigentes controles en campo que lleva a cabo la Inspección de Trabajo, centrados en particular en determinadas zonas vitivinícolas de la provincia" advierte COAG.

Según la organización agraria, "es conocido que la inmensa mayoría de los trabajadores que realizan las labores de vendimia, son extranjeros, y están organizados en torno a empresas de servicios agrícolas, empresas con las que contratan los viticultores de la zona. La Inspección de Trabajo y la propia Seguridad Social conocen la existencia de dichas empresas, y sobre las mismas deben realizar el control del cumplimiento de sus obligaciones de contratación, de cotización, incluso de su necesario corriente en las obligaciones tributarias y con la seguridad social. Y dicho control y seguimiento por parte de las Administraciones competentes, también en el ámbito administrativo, debe realizarse desde la constitución de dichas empresas, y a partir de ello, de forma continuada, aportando así una mayor garantía en la contratación que de sus servicios realizan los agricultores".

Sin cuestionar la "necesaria y buena labor" que desde la Inspección de Trabajo realiza, COAG considera que, "en su vertiente de control de campo, en parcela, es de excesiva presión hacia el sector agrario. Sobre todo, y en particular, en las campañas de vendimia y centrada en determinadas comarcas. El sector agrario, como así se demuestra, cumple de forma mayoritaria con la normativa, habiéndose adaptado, en el muy corto plazo, al cumplimiento de las múltiples exigencias laborales, de seguridad social, de prevención de riesgos laborales, etc.".

La organización agraria pide a las distintas Administraciones "la suficiente sensibilidad para con nuestro sector agrario. La presión a diario de la Inspección de Trabajo en campo, la cada vez más exigente normativa que se debe cumplir, la imposibilidad de control que los agricultores tienen sobre los trabajadores que les proporcionan las empresas de servicios, generan, además de inseguridad, un gran desánimo en el desarrollo de la actividad, que lleva a plantearse el abandono por parte de algunos viticultores".