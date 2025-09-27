Un piano en memoria del maestro López Cobos para la Escuela de Música de Toro

«Cada nota nos hace crecer» ha dejado escrito en el pentagrama François López-Ferrer, director de orquesta e hijo del recordado músico toresano Jesús López Cobos. En su memoria, su hijo pequeño ha querido tener un «gesto de cariño» con la Escuela de Música que lleva el nombre de su padre, a la que ha donado un piano.

François López-Ferrer dirige también, de manera completamente altruista, a la Orquesta Sinfónica de Castilla y León durante la conmemoración del VIII Festival Internacional de Música Clásica Jesús López Cobos en el que también ofrece un recital la banda de música «La Lira», dirigida por Jairo del Río.

Una alumna interpreta una pieza ante Francois López-Ferrer durante la entrega del piano a la Escuela de Música / Carmen Toro

Antes del concierto, François López-Ferrer ha hecho entrega de un piano a la Escuela Municipal de Música Jesús López Cobos. Una manera de «continuar el legado de mi padre y de apostar por la cultura y los jóvenes» expresó el director de orquesta hispano-americano, con una reconocida carrera internacional marcada por recientes debuts con orquestas de todo el mundo. «Estoy muy feliz e ilusionado» expresó François López-Ferrer en un sencillo pero muy emotivo acto en la Escuela de Música, con la presencia del concejal de Cultura, Javier López Calero, y el director de la Escuela, Luis Ángel Vaquero, además de la esposa del director de orquesta.

La entrega del piano estuvo acompañada por la interpretación de varios fragmentos musicales a cargo de tres de las 54 alumnas de piano que tiene la Escuela.

Por su parte, el concejal Javier López Calero destacó la vinculación del admirado y añorado Jesús López Cobos, «un orgullo para Toro y los toresanos, y que hizo una gran labor completada ahora por su hijo que podemos tenerle dirigiendo la Oscyl, el buque insignia de la cultura musical de Castilla y León». El representante del Ayuntamiento de Toro ha agradecido la donación del piano, un gesto de François López-Ferrer que le vincula aún más a la ciudad que vio nacer a su padre (Toro, 1940-Berlín, 2018).

Francois López-Ferrer deja un mensaje en el pentagrama / Carmen Toro

La jornada del sábado, que se enmarca dentro del Festival Internacional de Música Clásica «Jesús López Cobos», culmina con el recital de la Oscyl que interpreta un repertorio con dos obras del compositor austriaco Wolfgang Amadeus Mozart, como son Don Giovanni. Overture, K. 527 y Sinfonía nº 41, en do mayor, KV 551, «Júpiter».

Por su parte, la banda La Lira ofrece Overtura Odón Alonso (Alumnos Composición Curso Universidad de León); Smile Boulevard (David Rivas); El Bateo (Federico Chueca); y Agüero (José Franco Ribate)

Mañana domingo será la rondalla «Amigos del Arte», bajo la dirección de David García Calvo, la que se subirá al escenario, a las 19.00 horas en el Teatro Latorre.