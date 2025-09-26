La Casa de Cultura de Toro impulsa un proyecto de escritura creativa

La Casa de Cultura de Toro acogió ayer la presentación del nuevo proyecto que impulsa: un grupo de escritura creativa.

Consuelo Angulo y Laura Graña, que han asistido a talleres similares previos en la Biblioteca e impulsan el proyecto, explicaron la idea a los primeros interesados, que consiste en llevar a cabo una sesión mensual, que podría ser los jueves, en la que se den pautas para practicar ejercicios de escritura creativa.

La previsión es convocar una reunión informativa tras la primera sesión del taller "Escribir de la mano", que se impartirá en la propia Casa de Cultura el 7 de octubre, de 18.00 a 20.00 horas, también para las personas que asistan al mismo.

Porque el objetivo del proyecto es contar con un espacio compartido con personas con el gusto común por escribir, de manera que sirva de estímulo para dar rienda suelta a la creatividad.

Las sesiones se enfocarán en elegir géneros literarios, dar pautas y proponer ejercicios; además, habrá material disponible para su consulta, de modo que sirva de ayuda para el desarrollo de la práctica escritora.