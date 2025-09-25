La Junta invierte más de 600.000 euros en mejorar la seguridad de los equipos de trabajo en las pequeñas empresas de Zamora

El director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, José Manuel Barrios, acompañado por el delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada, ha visitado este jueves las instalaciones de la empresa Mecavalon C.B., ubicada en el barrio de Tagarabuena, en Toro, con el objetivo conocer de primera mano las inversiones realizadas por esta pequeña empresa para mejorar la seguridad y salud laboral en su centro de trabajo.

Las mejoras introducidas, con la adquisición de dos modernas máquinas de mecanizado, se han llevado a cabo con el apoyo de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, a través de la línea de subvenciones destinada a la adquisición, adaptación y renovación de equipos de trabajo.

La empresa ubicada en Toro, cuya actividad principal es la fabricación de máquinas y herramientas, ha contado con dos ayudas de la Junta, por importe total de 80.000 euros, subvenciones que se han destinado a la adquisición de dos centros de mecanizado verticales.

Gracias a la introducción de estas "modernas" máquinas, se reducen los riesgos asociados con la manipulación manual. Además, entre las prestaciones para prevenir riesgos laborales, los equipos cuentan con volante eléctrico y pantalla que mejoran la ergonomía y el control durante el trabajo; asimismo, incorporan un extracto de virutas tipo cadena y un separador de aceite, elementos que garantizan un entorno de trabajo "más limpio y seguro".

Este programa de ayudas, con subvenciones que cubren hasta el 85 % de los gasto realizados por las empresas, forman parte del conjunto de medidas desplegadas por la Junta de Castilla y León para "avanzar en la prevención de riesgos laborales y en la construcción de entornos de trabajo más seguros y saludables", en línea con los acuerdos firmados en el seno del Diálogo Social.

Durante la visita, Barrios ha señalado que estas inversiones son "un ejemplo de la eficacia real" de esta línea de ayudas, que permite impulsar en las empresas más pequeñas, con menor capacidad de inversión, mejoras sustanciales en las condiciones laborales de los trabajadores, actuando desde la prevención y perfeccionando los niveles de protección para evitar accidentes y mejorar la seguridad, la salud y el bienestar de los trabajadores. Además, estas medidas contribuyen a "mejorar el clima laboral puesto que los trabajadores se sienten valorados por el empresario", ha expresado Barrios.

Además, de forma paralela, la modernización de los medios técnicos permite también "mejorar la productividad" de las empresas, introduciendo, como en este caso, procesos de mecanizado más modernos y seguros En este sentido, Barrios ha destacado que invertir en la mejora de maquinaria y en seguridad "no debe verse como un gasto, sino como una estrategia de prevención que protege a los trabajadores, aumenta la productividad y refuerza la cultura de prevención y salud laboral en el conjunto de la comunidad".

Desde el inicio de la legislatura, la Junta de Castilla y León ha invertido en este programa en la provincia de Zamora 664.195 euros, que han permitido mejorar la seguridad de los trabajadores de un total de 32 pequeñas empresas, la mayoría de ellas, ubicadas en el medio rural y pertenecientes al colectivo de autónomos, pymes y microempresas.