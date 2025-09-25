Matrícula abierta
David Rivas inaugurará el curso en la Universidad de la Experiencia en Toro
La sesión de apertura tendrá lugar el 29 de octubre y estará abierta al público general, aunque las clases para los matriculados comenzarán el día 14
El período de inscripción estará abierto hasta el próximo 10 de octubre
El próximo curso de la Universidad de la Experiencia se iniciará el 14 de octubre, aunque el acto inaugural será el 29 de octubre, abierto al público general, y el ponente será el compositor toresano David Rivas.
Además, la sesión contará con representantes de la Universidad de Salamanca y el Ayuntamiento de Toro, así como de otras instituciones.
El plazo de matriculación para las personas interesadas estará abierto hasta el día 10 y, para ello, se deben cumplimentar los impresos disponibles en las instalaciones de la Casa de Cultura.
El coste de la matrícula para 1º, 2º y 3º es de 80,10 euros, y para alumnos diplomados, el coste por Itinerario es de 55,10 euros.
Los requisitos para inscribirse en este programa académico de la USAL son ser residente en Castilla y León y tener cumplidos 55 años. Excepcionalmente, siempre que no se cubran las plazas, podrán matricularse a partir de 50 años.
Las clases se imparten en la Casa de Cultura los martes y los jueves de 17.00 a 18.30 horas.
- Avances en un proyecto clave para Zamora: El vallado de Monte la Reina costará 2,1 millones y estará a principios de 2026
- El Equipo de Gobierno de Pinilla de Toro denuncia actos vandálicos
- Zamora en Pie informa en Toro de los 'perjuicios' de las plantas de biogás
- Nicanor Sen y la Guardia Civil visitan la Colegiata de Toro
- Los bomberos de Toro sofocan un incendio provocado por el corte de un cable alta tensión
- El proyecto para la planta de biometano en Villardondiego recibe más de 1.200 alegaciones
- Conexión con el pasado: I Jornada 'Historo' en el Sancti Spiritus
- Una bodega toresana obtiene el 'gran oro' en el prestigioso Civas