La Asociación del Santo Sepulcro de Toro convoca elecciones a Hermano Mayor

El plazo para presentar candidaturas estará abierto desde el día 11 hasta el 17 de octubre

Procesión del Vía Crucis, organizada por la Asociación del Santo Sepulcro y la Soledad de Toro

Procesión del Vía Crucis, organizada por la Asociación del Santo Sepulcro y la Soledad de Toro / M. J. C. (Archivo).

Carmen Toro

La Asociación del Santo Sepulcro y la Soledad ha convocado elecciones para designar nuevo Hermano Mayor, que se celebrarán el próximo 1 de noviembre, entre las 18.00 y las 20.00 horas, en los salones parroquiales de San Julián de los Caballeros.

Los requisitos para poder presentar una candidatura, además de los exigidos por el Derecho Canónico, están recogidos en los artículos 9.2 y 12 de los estatutos de la asociación semanasantera y se resumen en "no llevar una vida contraria a la Fe" y tener cumplidos 30 años de edad, así como tener una antigüedad mínima de, al menos, cinco años como miembro de la asociación a la fecha de las elecciones.

El plazo para presentar candidaturas se extenderá desde el día 11 hasta el 17 de octubre de 2025 y las mismas deberán enviarse mediante carta dirigida a la dirección postal calle Cuesta de las Berceras nº 1 de Toro (49800).

Desde la asociación del Santo Sepulcro y la Soledad, animan a los hermanos de la misma tanto a la presentación de sus candidaturas como a la "participación activa" el día de la votación.

