La Diputación licita por 750.000 euros la construcción del Parque de Bomberos de la Comarca de Toro

La Diputación Provincial de Zamora ha aprobado los pliegos y ha abierto el procedimiento de licitación para la construcción del nuevo Parque de Bomberos de la Comarca de Toro, que cuenta con un presupuesto total de 750.000 euros, que se desglosan en 619.834,71 euros de base imponible más 130.165,29 euros correspondentes al IVA.

El proyecto, que será financiado íntegramente con cargo al presupuesto provincial de 2025, se tramitará mediante el procedimiento abierto simplificado y en régimen ordinario, lo que permitirá "una mayor agilidad" en los plazos de la adjudicación y el inicio de las obras, con el fin de garantizar la aprobación del gasto y la adjudicación del contrato antes de que finalice 2025, según han informado desde la institución provincial.

La licitación se ha publicado en el Perfil del Contratante de la Diputación de Zamora, que se encuentra alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde los interesados pueden consultar toda la documentación y pliegos correspondientes.

El nuevo Parque Comarcal profesional de la Diputación, que "responde a las necesidades de mejora en la seguridad y la protección civil de la zona", contará con unas instalaciones "modernas y adaptadas a las exigencias actuales" del servicio de extinción de incendios y emergencias, lo que permitirá "mejorar la seguridad y la protección" no sólo de los vecinos de Toro, sino de los habitantes de toda la comarca, como han remarcado desde la Diputación de Zamora.

Con este proyecto, la Diputación "da un paso más en su compromiso por reforzar los medios materiales y humanos" del Consorcio Provincial de Bomberos, con el objetivo de ofrecer un servicio "más eficaz y cercano en todo el territorio".