El Ayuntamiento adecuará tres parques infantiles de Toro

El Ayuntamiento de Toro ha sacado a licitación las actuaciones para la adecuación de los parques infantiles ubicados en San Francisco, en Tagarabuena y en el Canto.

Los trabajos a llevar a cabo son la "adecuación" de estos espacios destinados al ocio infantil, en los que se instalarán nuevos revestimientos para las superficies de las áreas de juego .

Asimismo, se llevará a cabo el mantenimiento de los juegos ya existentes, así como la instalación de nuevos elementos.

En todos ellos, se hará un acondicionamiento del terreno y se llevará a cabo la instalación de pavimento absorbedor de impactos, además de areneros de placas de polietileno de alta densidad, entre otras mejoras.

Los nuevos elementos de juego que se instalarán estarán sujetos al cumplimiento de los requisitos de la Norma UNE EN 1176 sobre equipamiento en las áreas de juego.

El valor estimado del contrato de estas actuaciones es de casi 124.000 euros sin impuestos, por lo que el presupuesto base de la licitación asciende a un total de 150.000 euros, IVA incluido.

El plazo de ejecución previsto para llevar a cabo todas las mejoras es de tres meses, contados desde el inicio de las mismas.

Las actuaciones responden a la "necesidad" detectada por la Concejalía de Limpieza, que gestiona María Velasco, de reparar juegos deteriorados y ante el hecho de que los pavimentos de estos espacios "no son los adecuados".

La licitación para renovar los vestuarios del campo "V Centenario", desierta

La licitación para la renovación de los vestuarios del campo de fútbol "V Centenario" ha quedado desierta, tras haberse agotado el plazo de presentación de ofertas sin haber recibido ninguna.

Según ha confirmado la concejala de Obras, Ruth Martín, la intención del Equipo de Gobierno es volver a sacar la licitación dentro de un tiempo, pero "la idea" es revisar el presupuesto y el proyecto previamente por lo que no será inmediato ya que, según ha indicado Martín, hay otras licitaciones pendientes que se sacarán de manera previa por lo que se esta se aplazará un tiempo.

La edil ha explicado que ya han hablado con el redactor del proyecto sobre la revisión del presupuesto, "ya lleva tiempo hecho y será la primera cosa que vamos a hacer", además de revisar algunos otros aspectos del proyecto "por si hay alguna cosa que pudiera no encajar".

"El proyecto está ejecutado y pagado desde el año pasado y no queremos dejarlo pendiente, pero queremos darle prioridad a otras licitaciones que queremos sacar", ha dicho la edil .

Suscríbete para seguir leyendo