La agresión de una comerciante que conmociona a los vecinos de Toro: "Insultos, escupitajos y blasfemias"

Una usuaria de redes sociales de Toro ha compartido hace unas horas su testimonio sobre el acoso que llevan años sufriendo por parte de una conocida vecina del pueblo que comparte gremio profesional con su familia. En esta última ocasión, ha sido la hermana de la autora de la publicación la víctima de esta conocida empresaria, que supuestamente habría rayado su furgoneta "pensando que ella no estaba dentro".

Al ir a llamarle la atención y avisar a la policía, esta vecina la habría agarrado de las muñecas y zarandeado entre insultos para quitarle el teléfono y evitar la llamada a la autoridad. Según la autora de la publicación en Facebook, su hermana fue víctima de un ataque de nervios y varias personas pueden atestiguarlo por estar presentes en el lugar de los hecho.

Imagen del vehículo rayado en Toro. / Cedida

La denunciante asegura que llevan años aguantando "insultos, escupitajos y blasfemias" por parte de esta comerciante solo por hacer su trabajo lo mejor posible. "Esto para que se sepa la clase de persona que es. Y ahora si quieres me agredes a mí también por contar la verdad", ha apostillado.

"Lo bueno sería que por el medio que fuera conociéramos el nombre y establecimiento de esta señora para pasar de ella y de su actividad por su indigno comportamiento y su falta de civismo. La envidia es una enfermedad que difícilmente se cura. Da pena que haya personas así", ha escrito un hombre en el apartado de comentarios.

Otras usuarias han transmitido sus ánimos a la autora de la publicación y recomendado denunciar ante la Policía. "¡Que les peguen un buen repaso! ¡Sinvergüenzas!", ha escrito una de las mujeres con indignación.