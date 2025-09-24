Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Acciones a pie de calle

La AECC de Toro se suma al Día de la Investigación en Ciencia

Numerosos vecinos se han acercado para dejar su firma en apoyo a la investigación oncológica

Carmen Toro

La Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Toro se ha sumóado ese miércoles a la conmemoración del Día de la Investigación en Ciencia. Voluntarios del colectivo han llevado a cabo varias acciones a pie de calle, así como instalaron mesas informativas en la plaza de Santa Marina y en las instalaciones de la fábrica García Baquero, con el objetivo de informar a los ciudadanos de la importancia de la investigación del cáncer, que "se traduce en más vida" y que "debe ser una prioridad para toda la sociedad".

Asimismo, numerosos vecinos se han acercado hasta las mesas para dejar su firma en apoyo a la investigación oncológica, como "recordatorio de que juntos podemos transformar la esperanza en realidad".

El objetivo que se marcan desde la AECC es superar el 70 % de supervivencia para 2030, y generar un "impacto real" en la calidad de vida de las personas diagnosticadas, teniendo al paciente de cáncer como "motor de la investigación".

