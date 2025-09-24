Acciones a pie de calle
La AECC de Toro se suma al Día de la Investigación en Ciencia
Numerosos vecinos se han acercado para dejar su firma en apoyo a la investigación oncológica
La Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Toro se ha sumóado ese miércoles a la conmemoración del Día de la Investigación en Ciencia. Voluntarios del colectivo han llevado a cabo varias acciones a pie de calle, así como instalaron mesas informativas en la plaza de Santa Marina y en las instalaciones de la fábrica García Baquero, con el objetivo de informar a los ciudadanos de la importancia de la investigación del cáncer, que "se traduce en más vida" y que "debe ser una prioridad para toda la sociedad".
Asimismo, numerosos vecinos se han acercado hasta las mesas para dejar su firma en apoyo a la investigación oncológica, como "recordatorio de que juntos podemos transformar la esperanza en realidad".
El objetivo que se marcan desde la AECC es superar el 70 % de supervivencia para 2030, y generar un "impacto real" en la calidad de vida de las personas diagnosticadas, teniendo al paciente de cáncer como "motor de la investigación".
- Avances en un proyecto clave para Zamora: El vallado de Monte la Reina costará 2,1 millones y estará a principios de 2026
- El Equipo de Gobierno de Pinilla de Toro denuncia actos vandálicos
- Zamora en Pie informa en Toro de los 'perjuicios' de las plantas de biogás
- Nicanor Sen y la Guardia Civil visitan la Colegiata de Toro
- Los bomberos de Toro sofocan un incendio provocado por el corte de un cable alta tensión
- El proyecto para la planta de biometano en Villardondiego recibe más de 1.200 alegaciones
- Conexión con el pasado: I Jornada 'Historo' en el Sancti Spiritus
- Una bodega toresana obtiene el 'gran oro' en el prestigioso Civas