Fotografía
Primera visita guiada por la «HispanoLusa de Toro»
El recorrido explicativo ha estado a cargo del comisario de la muestra, Juan Valbuena
La exposición «HispanoLusa de Toro», que puede verse hasta el próximo 9 de noviembre en el monasterio Sancti Spiritus El Real, ha acogido en la tarde de este martes la primera de las visitas guiadas por la misma.
La visita ha estado a cargo del comisario de la muestra, Juan Valbuena, quien ha hecho un recorrido explicativo a lo largo de la exposición fotográfica «Vendrán más años...», que cuenta con dos partes, en las que pueden verse instantáneas del fotógrafo portugués Rui Ochoa y del español Santi Donaire.
