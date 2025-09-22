Toro presenta su candidatura para ser Ciudad Española del Vino 2026

El Ayuntamiento de Toro y la Ruta del Vino de Toro han presentado oficialmente la candidatura del municipio para convertirse en Ciudad Española del Vino 2026, un reconocimiento impulsado por la Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN) para promover la cultura vitivinícola y el enoturismo en el conjunto del país.

La propuesta de Toro —que cuenta con el respaldo de la Ruta del Vino de Toro, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro y su presidente, Felipe Nalda, así como de las instituciones y el tejido cultural y social del municipio— incluye un "ambicioso" programa de actividades que se desarrollaría a lo largo de todo el año 2026, que incluye más de una veintena de iniciativas vinculadas al vino, el patrimonio, la gastronomía y el turismo sostenible, según han informado desde la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento.

Catas patrimoniales, festivales musicales, jornadas educativas, actividades familiares, rutas teatralizadas y encuentros con otras regiones vitivinícolas forman parte de la programación presentada.

"Conscientes de que esta es la primera vez que Toro opta a este título y de que serán muchas las ciudades que presenten su candidatura", desde el Ayuntamiento y la Ruta del Vino se considera este paso como el "inicio de un camino estratégico".

"Si no se consigue la designación en 2026, la candidatura se mantendrá viva de cara a futuras ediciones, con el firme propósito de consolidar la marca 'Toro, ciudad del vino' en el panorama nacional e internacional".

La solicitud presentada incluye una memoria completa del proyecto, presupuesto detallado y los protocolos de gestión de los actos principales exigidos por ACEVIN: gala inaugural, celebración del Día Mundial del Enoturismo y clausura oficial del programa.

Con esta iniciativa, Toro "refuerza su identidad vitivinícola milenaria, apuesta por el desarrollo turístico y cultural del territorio, y se posiciona como destino de referencia dentro del mapa enoturístico de España", concluye un comunicado emitido desde el Ayuntamiento.