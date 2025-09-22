Toro "baila" en la gala solidaria a favor de Autismo Zamora

Música, baile y mucho arte se pusieron en la tarde del comingo sobre el escenario del teatro Latorre en la gala solidaria organizada conjuntamente por la asociación infantil "Bambalinas" y por la asociación de vecinos "Antona García" a favor de la causa de Autismo Zamora.

El toresano Virgilio Gitrama "Vichy" fue el primero en subirse al escenario del liceo toresano para leer el poema "Dejadlos que brilen", como reconocimiento y dedicado a las personas con autismo.

Después, siguieron las actuaciones de las pequeñas "Las flamenquitas de Toro", que asisten a las clases de la profesora de Tania Serrano, así como de las adultas del grupo, que interpretaron coreografías al son de las sevillanas y canciones de corte flamenco.

También desplegaron sus conocimientos de baile sobre el escenario los diferentes grupos de la Escuela de Danza de Sandra Iglesias. Así, las alumnas de Pre-danza y de Baile Moderno demostraron ante el público asistente todo lo que sabían y han aprendido de su profesora, que también se animó a bailar una bachata junto a sus alumnas de Baile moderno.

El grupo de baile de la Asociación Cultural "Tierras Llanas", por su parte, interpretó canciones como"Las panaderas", "El bolero de Algodre", "Jota de Larón", "La Jota de Toro o del Arriero" y "Tierras Llanas".

Mientras todas estas actuaciones se sucedían sobre el escenario, el toresano Carlos Adeva pintó un cuadro en directo que representaba el cimborrio de la Colegiata rodeado de flores y que se subastó entre el público. Finalmente, una espectadora se lo llevó por 500 euros que, junto con la recaudación obtenida de la venta de entradas para la gala, se destinará a la asociación "Autismo Zamora".

Asimismo, antes de finalizar la gala, presentada por el desparpajo habitual de Josué Bermejo, se realizó un sorteo de regalos entre los asistentes.

El grupo local Haciendo el indie puso el broche al evento solidario con una breve actuación, en la que sus integrantes interpretaron canciones de grupos como Viva Suecia, Siloé o La La Love You.

El presidente de la asociación "Autismo Zamora", Jesús Domínguez, expresó durante el evento que el fin último de la gala es "lo más importante", pero "ver a todas las personas que han participado de forma altruista es lo más bonito que puede haber". Asimismo, agradeció a "Bambalinas" y "Antona García" y a todos los artistas que hicieron posible la gala, así como a los patrocinadores y colaboradores.

Domínguez recordó que la asociación lleva más de 20 años "trabajando por los derechos de las personas con TEA" y "haciendo mucho esfuerzo para cubrir sus necesidades porque, muchas veces, la Administración no llega".