La OSCyL recalará en Toro esta semana

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL) recalará el sábado 27 de septiembre en Toro, cuando, a partir de las 20.30 horas, participará en la octava edición del Festival Internacional de Música Clásica "Jesús López Cobos", que tendrá lugar en el liceo toresano también durante los días 28 de septiembre y 2, 3, 4 y 5 de octubre.

En este concierto, la OSCyL interpretará un repertorio con dos obras del compositor austriaco Wolfgang Amadeus Mozart, como son Don Giovanni. Overture, K. 527 y Sinfonía nº 41, en do mayor, KV 551, «Júpiter».

En esta ocasión, la OSCyL estará dirigida por François López-Ferrer, hijo del director de orquesta toresano que da nombre al festival, Jesús López Cobos, quien, como ya explicó el concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Toro, Javier López-Calero, en la presentación del mismo, donará su caché de ese día a la Escuela de Música municipal —que también lleva el nombre de su padre— en forma de piano de pared, que se destinará tanto para dar clases como para el estudio personal de los alumnos.

La segunda parte del recital de esa velada estará a cargo de la banda de música "La Lira", que estará dirigida por Jairo del Río.

Como han recordado en un comunicado emitido desde la Consejería de Cultura de la Junta de Castilal y León, López-Ferrer ha sido ganador del prestigioso Sir Georg Solti Conducting Award en 2024. Además, su carrera internacional ha estado marcada por recientes debuts con orquestas de todo el mundo, incluyendo la Chicago SymphonyOrchestra, Los Angeles Philharmonic, Hong Kong Philharmonic, Opéra National de Paris, Detroit Symphony Orchestra, Orquesta Nacional de España, Orquesta Sinfónica de Galicia, Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española, Verbier Festival Orchestra, Ensemble intercontemporain, Opéra de Lausanne y la George Enescu Philharmonic, entre otras.

Las entradas para el concierto pueden adquirirse en https://vivetoro.sacatuentrada.es/ y en la taquilla del teatro, en su horario habitual.

El concierto se enmarca dentro del "compromiso con la cultura" que tiene la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, han aseverado desde la Consejería de Cultura.