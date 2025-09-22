La Asociación de Amas de Casa de Toro lanza su oferta de cursos para la nueva temporada

La Asociación de Amas de Casa "Delhy Tejero" de Toro comienza la temporada 2025-2026 con la programación de una variada oferta de cursos.

Entre las formaciones disponibles, se encuentran las de Indumentaria Tradicional, Corte y Confección, Bolillos, Gimnasia de mantenimiento, Cocina, Cestería, Crochet-Amigurumis, Adornos navideños, o Reiki y Relajación —un curso en colaboración con la Asociación de Fibromialgia— , así como de Sueño infantil respetuoso, que está dirigido a bebés de entre 0 y 36 meses.

Las personas interesadas en matricularse en alguno de los cursos o en obtener más información sobre los mismos pueden hacerlo en la sede de la asociación, ubicada en la primera planta del palacio Condes de Requena, o llamando a los teléfonos 667 227 975 (Nico) o 646 766 501 (Elena).