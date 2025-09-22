Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Asociación de Amas de Casa de Toro lanza su oferta de cursos para la nueva temporada

El colectivo de mujeres pondrá en marcha formaciones de costura, indumentaria tradicional, amigurumis, reiki y relajación o adornos navideños, entre otras

La Asociación de Amas de Casa de Toro, durante una actividad anterior.

La Asociación de Amas de Casa de Toro, durante una actividad anterior. / C. T. (Archivo).

Carmen Toro

La Asociación de Amas de Casa "Delhy Tejero" de Toro comienza la temporada 2025-2026 con la programación de una variada oferta de cursos.

Entre las formaciones disponibles, se encuentran las de Indumentaria Tradicional, Corte y Confección, Bolillos, Gimnasia de mantenimiento, Cocina, Cestería, Crochet-Amigurumis, Adornos navideños, o Reiki y Relajación —un curso en colaboración con la Asociación de Fibromialgia— , así como de Sueño infantil respetuoso, que está dirigido a bebés de entre 0 y 36 meses.

Las personas interesadas en matricularse en alguno de los cursos o en obtener más información sobre los mismos pueden hacerlo en la sede de la asociación, ubicada en la primera planta del palacio Condes de Requena, o llamando a los teléfonos 667 227 975 (Nico) o 646 766 501 (Elena).

