María Salgado recoge en Toro el premio Diálogo junto al resto de galardonados

La cantante toresana María Salgado recogió en la noche del sábado en el teatro Latorre el premio Diálogo a la Trayectoria Individual que otorga la Fundación "Jesús Pereda", un galardón que reconoce su trabajo en torno a la música popular castellana y leonesa, entrelazándola con ritmos cubanos, portugueses, orientales o sefardíes, y "creando un lenguaje musical que une culturas y pueblos".

Salgado agradeció a la Fundación "Jesús Pereda" el reconocimiento, así como a muchas personas que han ayudado y contribuido a su carrera; asimismo, recordó cómo "su familia trabajadora, siempre estaba cantando y creo que es ahí donde empezó mi gusto por la música, que nació de una forma espontánea y que luego convertí en mi vida"; así, la toresana cuenta con 15 discos grabados en solitario y otros cuatro, en colaboración con otros artistas, como recordó.

Tras recoger su premio de manos del presidente de la Fundación "Jesús Pereda", Luis Fernández Bayón, María Salgado cantó sobre el escenario del Latorre unas seguiriyas labradoras de Segovia, acompañada al acordeón por Cuco Pérez.

El premio Compromiso Ético en la Comunicación fue para la periodista Olga Rodríguez Francisco, quien no pudo recogerlo personalmente ya que se encuentra grabando un documental en Jersusalén, pero envió un vídeo en el que reivindicaba el compromiso y la veracidad en su profesión y que quiso "dedicar a todos los compañeros y compañeras periodistas asesinados por Israel en Gaza", una reivindicación que copó buena parte de su discurso en vídeo.

Por otro lado, el premio Cultura Local recayó en la Asociación de Amigos del Monasterio de la Armedilla" de Cogeces del Monte (Valladolid), por su labor en la defensa del patrimonio cultural y la dinamización social y comunitaria en torno al monasterio. Al recoger el premio, sus miembros expresaron que uno de los principales objetivos es "asegurar la conservación", "frenar el innegable proceso de la ruina del conjunto" y hacer accesible los restos arquitectónicos del monasterio jerónimo del siglo XII, algo que han llevado a cabo a lo largo de casi una década, a través de diferentes acciones y actividades informativas y culturales.

Finalmente, el galardón a la Trayectoria Colectiva se entregó en esta edición a la Asociación del Pandero Cuadrado de Peñaparda (Salamanca) por la transmisión de este instrumento tradicional, adaptado por mujeres "como forma de expresión y resistencia, símbolo de colectividad y resiliencia". "Es de justicia recordar y agradecer al puñado de socios y socias que empezó esta andaduda para poner en valor el hecho diferencial del pandero cuadrado de Peñaparda y para nutrir nuestra alma y la de nuestros vecinos de cultura, en mayúsculas", dijo uno de sus miembros al recoger el premio.

Una representación de sus miembros hizo, "como regalo" para el público asistente una pequeña exhibición de baile y música con el pandero sobre el escenario.

El presidente de la Fundación "Jesús Pereda", perteneciente a Comisiones Obreras, Luis Fernández Bayón, expresó en su discurso de apertura de la gala que estos premios "son el reflejo de todo lo que defendemos durante el año y la celebración de una cultura que nace de la gente, que se construye con compromiso y que se defiende con perseverancia".

"La cultura y el diálogo no son conceptos abstractos para nosotros, son realidades concretas", dijo Fernández, quien defendió "la fuerza de la palabra compartida, de la cultura crítica, de la creatividad que se enfrenta a la imposición no con violencia, sino con inteligencia". Asimismo, aseveró que la cultura "no es un lujo, sino un derecho y una necsidad" e indicó que todos los premiados de la noche "son un ejemplo de lo que significa mantener viva la cultura de nuestra tierra".

Fernández Bayón no olvidó en su discurso aludir a la "tragedia insoportable a la que asistimos en Gaza, que arranca vidas de inocentes" y "nuestra obligación, también desde la cultura, es recordar que cada vida importa y que la dignidad humana no puede ni ser negociada ni silenciada".

Luis Fernández expresó también que la entrega de esta edición de los premios Diálogo "traen consigo una mezcla de alegría y emoción" por ser la despedida de Ignacio Fernández, que ha presidido la Fundación durante los últimos ocho años.

Después de proyectar un vídeo en el que se recordó su trayectoria al frente de la Fundación "Jesús Pereda", Fernández fue llamado a subir al escenario, donde expresó algo que "me tiene preocupado desde hace 16 años y es lo que me ha movido: quitar las pulgas a la cultura". "Estamos ante un mundo insólito y, en esa perspectiva, estoy convencido de que el trabajo de Comisiones Obreras es una apuesta decisiva y fundamental".

La gala, que estuvo presentada por la originalidad y dinamismo aportados por el dúo Valkiria Teatro, finalizó con una actuación a cargo del artista vallisoletano Dulzaro, que puso sobre el escenario del Latorre algunas de las canciones de su gira "Ícaro", en la que fusiona ritmos e instrumentos tradicionales con sonidos electrónicos.